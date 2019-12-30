中國原海洋局高官透露：2006年開始計畫公船進入釣魚島水域

中國太平洋學會海洋安全中心主任，2006年當時為國家海洋局管轄東海的海監東海總隊副總隊長郁志榮29日接受共同社採訪時指出：中國2006年就開始計畫公用船進入釣魚島水域，打破日本的實際控制。

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中國巡視船“海監51號”和“海監46號”兩艘，從2008年12月8日午前5時50分左右（日本時間6時50分左右）一直到午後3時56分，約10小時以上進入釣魚島12海里之內航行。最接近時離該島的魚釣島“海監51號”為1.2海里；“海監46號”為0・96海里。

一般認為中國公用船進入釣魚島水域是以2010年海上保安廳的巡視船與中國漁船相撞事件和日本2012年購買釣魚島為契機常態化，郁志榮的證言表明早在2006年就開始計畫。

2002年日本政府租借釣魚島消息傳出後，中華兩岸政府提出抗議，日本政府在公開發表的談話中只強調釣魚島“是日本的領土”。但一位資深外交人士私下透露：日本政府之所以要租借釣魚島，是因為圍繞釣魚島問題，發生了日本右翼登島，台灣、香港人士登島等問題。該島所有者不願意捲入矛盾，希望把這些小島賣掉。日本政府不希望他們把這些小島賣給來歷不明的人，比如說賣給右翼團體等，或賣給海外人士，如台灣和中國的大陸人士等 這在理論上說是可能的。最好的辦法是日本政府買下，但這也帶來許多問題，如買下來到底歸哪個省廳所管等問題。日本政府意識到當時買島有困難，就暫時把這些小島租下來，是為了維持釣魚島的安定。日本不願意因釣魚島問題引起日本與中國大陸和台灣關係的緊張。

2008年6月10日，一艘台灣漁船在釣魚島附近海域與日本海上保安廳巡邏船相撞，台灣漁船沉沒。當時中國外交部發言人秦剛表示，釣魚島自古以來就是中國的固有領土，中國對此擁有無可爭辯的主權。我們對日本海上保安廳船隻到釣魚島附近海域活動並導致中國台灣漁船沉沒表示嚴重關切和強烈不滿。從那以後，中國方面就有了加強釣魚島水域管理的危機感，如果一次都沒有進入釣魚島水域，在國際法庭上就會敗訴。

而日本第11管區海上保安總部（那霸）稱，12月30日上午11點左右開始，4艘中國海警局船進入釣魚島附近的水域，航行約1個半小時後駛出領海，進入外側的毗連區。這是繼17日後中國公務船再度駛入釣魚島水域，為今年第32天。