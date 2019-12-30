伊朗抨擊美國空襲“真主黨旅”的軍事行動

伊朗原子能組織發言人貝魯茲•卡瑪爾萬迪（Behrouz Kamalvandi）、政府發言人阿里∙拉比埃（Ali Rabiei）和外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在記者招待會上宣布將突破核協議濃縮鈾存量上限 2019年7月7日

美國對民兵組織“真主黨旅”在伊拉克和敘利亞境內的據點進行空襲後，伊朗今天表示，美國的空襲行動展現“對恐怖主義的支持”。“真主黨旅”曾參與打擊伊斯蘭國武裝。

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法新社報導，美國國防部周日披露，美軍對伊朗支持的民兵組織“真主黨旅”（Kataib Hezbollah）發動空襲，瞄準對方位於伊拉克西部和敘利亞東部的據點。此舉是對兩天前美軍遇襲一事做出的回應。

上周五（27日），美軍在伊拉克的一處基地遭遇多枚火箭彈猛烈攻擊，造成1名美國民間承包商喪生。

另據路透社引述伊拉克安全部門和民兵消息人士披露的消息，美軍在伊拉克共發動3次空襲，至少造成25名士兵死亡另有55人受傷。

伊朗政府發言人墨沙維（Abbas Mousavi）發表聲明指出：美國的攻擊行動再次證明，美國聲稱致力打擊伊斯蘭國組織的表述非常虛假，因為美軍空襲鎖定的陣地，是多年來對伊斯蘭國武裝恐怖分子祭出重擊的部隊據點。伊朗政府發言人認為：美國發動的這些攻擊行動，展現了他們對恐怖主義的堅定支持，以及對國家獨立性和主權的忽視。美國必須接受其非法行為帶來的後果。

墨沙維還表示，外國部隊在此區展現軍力，是導致區域不安全且情勢緊張的原因。美國必須終止其佔領式的軍事部署。

路透社報道指出，“真主黨旅”最高領袖莫罕德斯（Abu Mahdi al─Mohandes）針對美軍空襲一事發表回應。他警告說，將對在伊拉克的美軍展開猛烈的反擊。他表示：烈士的鮮血不會白流，將以十分強硬的方式反擊在伊拉克的美軍。