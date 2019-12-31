法新社報道關注流亡土耳其失去父母陪伴的維族兒童

法新社31日發自土耳其的一篇報道，聚焦土耳其首都伊斯坦布爾郊區一所學校那些沒有父母陪伴的新疆維吾爾族兒童。報道注意到，很多學生的父母都在新疆被關入中國政府所說的職業教育中心。

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根據法新社這篇報道，大約有五萬新疆維吾爾人流亡土耳其。他們有時候會返回新疆，探望那裡的家人，或者照料在那裡的生意。但有些人的旅程變成了有去無回的單程旅程。

法新社走訪的這所位於伊斯坦布爾市郊的學校有大約上百名學生。該校校長表示，其中四分之一的學生有一名父母被關入中國政府所說的職業教育中心，7個孩子失去父母。一名9歲的女孩兒向記者表示，她隨父母移居土耳其後，父親有時候會為了工作，返回新疆。但有一天，父親在那裡失蹤了。法新社報道指出，三年來，沒有人再有這名女孩父親的消息。小女孩含着眼淚對記者說，她還依稀能想起和父親一起看電視的情景。她要看卡通片，父親則要看新聞。

另一名15歲的少女自2017年7月起就沒有了父母的消息。她的父母當時返回新疆時，被中國政府沒收了護照。剛開始，父母還在電話里安慰她說，不用為他們擔心 。但此後她就再沒有父母的消息。目前，她與妹妹隻身生活在土耳其，幸虧有在那裡遇到的父母的老朋友照顧。她回憶在新疆時的生活說，她曾經問父親為什麼街頭那麼多攝像頭，父親當時回答說：因為他們是穆斯林。此後不久，父親就燒毀了家中所有宗教內容的影碟。

近年來，不斷有人權組織揭露新疆所謂再教育營前後至少關押上百萬穆斯林，其中絕大部分為維吾爾人，也有哈薩克人或其他穆斯林少數民族。但流亡維吾爾人認為，實際被關入這些再教育營的穆斯林遠多於一百萬。這些所謂的再教育營在新疆各地有近五百所。

最近兩個月不斷有中國政府內部文件流出海外，證實了這些關押中心的事實存在，以及其強迫性質。

法新社這則報道引述人權觀察組織指出，在新疆境內也有很多兒童不能與父母一起生活，他們父母或者流亡海外，或者被關入再教育營。