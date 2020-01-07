日產對戈恩出逃表示遺憾 戈恩將公布日產“政變證據”

卡洛斯·戈恩（Carlos Goshn）自去年4月以來一直在日本被軟禁，直到飛往黎巴嫩前。

1月7日，日產汽車公司就日產汽車原會長卡洛斯·戈恩逃離日本，到達黎巴嫩首都貝魯特一事發表聲明指出：追究其責任的基本方針不會因其逃亡受到任何影響。

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日產方面指出：戈恩的逃亡是無視日本司法制度的行為，是極其遺憾的。日產方面還指出：戈恩的違規的從虛假記載報酬到挪用公司資產涉及多個方面，而且規模很大。

而美國FOX電視6日指出：戈恩被告將在記者會見中公布圍繞他的日產職務的解職，與日本政府相關的物證與人名。

FOX電視在6日播放的“FOX財經”中指出:該電視台在上周末曾與戈恩直接對話。戈恩被告在當時指出：與此物證相關的日本政府相關者的名字將在8日的會見中明確指出。

戈恩重申了他的一貫主張：他的遭逮捕，是日產幹部的陰謀，是因為他所主張的日產和雷諾的合並，因此以對他的解職為契機的一連串事件，是日產要把他趕出去的“政變”。他主張日本政府不希望日產被法國企業收買是自己被逮捕的背景。

另據報道，幫助戈恩逃亡海外的原美國陸軍特種部隊“綠色貝雷帽”成員透露：為戈恩隱身所用的箱子是去年12月29日的早晨運往旅店的，到達日本後僅僅13個小時，就把戈恩帶出了海外。