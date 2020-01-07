韓總統再搖橄欖枝，重提推動金正恩訪問首爾

朝鮮領導人金正恩宣布不再遵守暫緩核武試驗幾天後，韓國總統文在寅周二再次表示，希望推動金正恩訪問首爾。但許多專家認為韓國總統的想法不現實，而且一些提議可能違反聯合國制裁措施，因此不太可能變成現實。

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文在寅2018年9月訪問平壤時，首次向金正恩發出邀請。當時，朝鮮半島多年緊張的關係驟然鬆緩。但時過境遷，自2019年2月底美朝第二次高峰會晤在河內失敗之後，緊張情勢逐漸重回半島。平壤近期也幾次試射飛行物。平壤當局同時不斷嚴詞批評韓國政府，聲稱不會再與韓國展開討論。一名朝鮮高層負責人近期甚至形容韓國總統是“膽怯但叫聲響亮的狗”。

但文在寅顯然並不在意這些不友好。周二，他在新年電視講話中表示，他始終不懈地決心與朝鮮領導人會晤與對話。他在講話中還提出願與朝方商討共同組隊參加今年的東京夏季奧運會開幕式事宜。韓朝兩國曾在2018年的韓國平城冬奧會開幕式上，在同一旗幟下入場，並組織統一團隊參加女子冰球賽。韓朝共同要求組辦2032年奧運會的想法一度也曾出現。文在寅似乎也仍然沒有放棄這一想法，在周二的講話中表示，對於半島南北方來說，這可以是向世界展示南北方是同一個民族的黃金機會。

南北關係已經重回僵持。去年10月，平壤要求拆除了一家韓國企業在韓朝邊境附近的金剛山修建的旅遊設施。但文在寅表示，他將努力推動韓國民眾朝鮮前往金剛山旅遊，他也將推動重新開放開城工業園區。但文在寅的這兩項提議如果兌現，將違背聯合國對朝鮮的制裁措施。這些制裁措施旨在逼迫朝鮮放棄其彈道導彈等武器開發項目。

許多專家都認為韓國總統再次向金正恩搖動橄欖枝的做法完全不現實。首爾民間智庫世宗研究院朝鮮問題專家鄭相昌(Cheong Seong-chang)認為，朝鮮幾乎不可能接受文在寅的提議。他向法新社表示，鑒於朝鮮幾乎已宣布不再與美國討論核問題，訪問韓國對於金正恩來說就沒有什麼政治意義。

一名從朝鮮逃到韓國的研究員形容文在寅政府的策略是“無條件但不可能變成現實的愛情”。他認為，只要聯合國維持制裁，韓國就幾乎沒有多少可操作的空間。