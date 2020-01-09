不炒第三次世界大戰 伊朗與特朗普戰技過招

儘管美國國會眾議院今天開會表決限制總統特朗普的伊朗戰爭發動權，一般認為，美國和伊朗避免發生公開衝突。美國總統特朗普表示，伊朗似乎正在迴避與美國發生衝突，並暗示美國不會實施進一步的軍事打擊。此前，伊朗對美國軍事基地發動了飛彈襲擊，但打擊手法似乎要刻意避免局勢進一步升級。

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據華爾街日報今天報道說，美國和伊朗避免發生公開衝突。美國總統特朗普表示，伊朗似乎正在迴避與美國發生衝突，並暗示美國不會實施進一步的軍事打擊。此前，伊朗對美國軍事基地發動了飛彈襲擊，但打擊手法似乎要刻意避免局勢進一步升級。

該報道說，在伊朗對美國在伊拉克的兩處軍事基地發動飛彈襲擊後，美國總統特朗普回應說，美國和伊拉克均無人員傷亡，而美國會立即對伊朗實施更多經濟制裁作為懲罰。與此同時，特朗普釋放了避免進一步衝突的信號，他說“我們大家必須共同朝着與伊朗達成協議的方向努力，以使世界更安全、更和平。”

美國總統特朗普表示，伊朗似乎正在迴避與美國發生衝突，並暗示美國不會實施進一步的軍事打擊。此前，伊朗對美國軍事基地發動了飛彈襲擊，但打擊手法似乎要刻意避免局勢進一步升級。

特朗普周三向全國發表電視講話稱，伊朗似乎有收手跡象，這對有關各方以及全世界都是好事。

在特朗普發表上述講話幾個小時後，伊拉克安全官員稱，有兩枚火箭彈落在巴格達綠區，那裡是美國大使館和其他外交使團所在地。這些官員說，火箭彈襲擊沒有造成人員傷亡，不清楚是誰發射了火箭彈。

伊拉克內政部一名官員稱，其中一枚火箭彈落在距離美國大使館只有80到100碼（約合73至91米）的地方。美國大使館沒有立即回復記者的置評請求。

據光華網今天報道，美國商業衛星公司周三公布最新衛星照片顯示，美軍駐伊拉克基地確實有建築物被夷為平地，但也有美國官員認為，伊朗刻意避免攻擊人員聚集地點，以免造成重大死傷。

美國商業衛星公司星球實驗室提供周三拍攝的伊拉克阿薩德空軍基地衛星照，顯示有5處地點遭到攻擊，至少7棟建物毀損。據報道，其中3棟建築結構似乎是飛機維修機棚。部分建物或結構已完全消失，其他僅部分存留。

報道引述美國有線電視新聞網報道指出，有特朗普政府官員認為，伊朗導彈刻意避開有美軍駐守之處。一名國務院官員說，伊朗似乎藉此向美國傳達訊息：“我們可以（造成嚴重死傷），但我們沒這麼做。”該名官員還說，美國刻意讓伊朗“做他們必須做的事情，但又不會讓情勢升級到殺害美國人”。

不過，美國參謀長聯席會議主席、陸軍上將米利卻不這麼認為，他說：“根據我所看見及我所知道的，他們（伊朗）有意造成建物損傷並摧毀軍車及飛機等設備，也有意造成人員死傷，這是我個人看法。”

據該報道稍後說，兩枚喀秋莎導彈在周四凌晨射進巴格達綠區，落在美國大使館附近，傳來兩下爆炸聲。暫未知是何人所為。據當地警方指，導彈落在距美國大使館僅100米的位置，引起火警，幸沒有造成傷亡。