日本法務大臣一天召開兩次記者會反駁戈恩

1月9日，日本法務大臣森雅子在日本時間凌晨和上午異例兩次召開記者會，就日產汽車公司前會長卡洛斯･戈恩出境至黎巴嫩一事和他在8日召開記者會批判日本的司法制度進行反駁。

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森雅子指出：剛才逃亡的卡洛斯･戈恩被告人舉行了記者會，他的這次出境，屬於犯罪行為，國際刑警組織（ICPO）正在對他進行國際通緝。

森雅子指出：儘管戈恩被告人保證在法院所設定的不可逃匿、不可前往海外的條件下得以保釋，但是卻逃往國外，逃避刑事審判，這是在任何國家的制度下都不被允許的行為，而且他為了將這種行為正當化，在國外極力宣揚有關我國法律制度和這一制度運用的錯誤言論，我們對此是不能允許的。

在9日上午的記者會見中，森大臣指出：戈恩批判我國的司法制度是“人質司法”，但是正像我昨天所指出的那樣，我國的刑警司法制度,在保障個人的基本人權的同時,為了明確案例的真相制定的適當的手續並適當地加以運用,戈恩的批判並不合適。

森大臣指出,戈恩批判我國起訴的有罪率為99%,不能得到公平的判決，但是,我國的檢察制度,為了避免不具備被指控的實際根據的人承擔產生損失的訴訟負擔，因此是在取得確切的證據，具有高度的有罪判決的可能性的場合，才開始起訴的，這種法律的運用是在我國是已經確立的方法。

森雅子一天兩次會見記者，可見戈恩的會見對日本產生了很大的衝擊。

日本法務省主頁9日還以日語、英語和法語刊登了森雅子在兩次記者會的內容。