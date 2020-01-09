烏克蘭客機墜機案 曾先空中燃燒火球

烏克蘭哀悼在伊朗墜毀客機慘案，今天定為全國哀悼日。關於烏克蘭客機墜毀原因，仍然眾說紛紜，但排除遭到軍事打擊墜機可能。根據伊朗民航組織公布1月8日烏克蘭客機失事初步報告，烏克蘭客機墜毀前在空中着火。烏克蘭政府正在研究導致一架烏克蘭客機在伊朗墜毀的幾種可能原因。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道說，伊朗民航組織初步報告稱烏克蘭客機墜毀前在空中着火。

據伊朗民航組織公布1月8日烏克蘭客機失事初步報告，稱客機墜毀前在空中着火。

這家烏克蘭客機周三從德黑蘭起飛不久後墜毀，機上176人全部遇難。

伊朗民航組織報告援引地面目擊者和一架高空飛行的過往飛機上的目擊者稱，烏克蘭客機起火時還在空中飛行。

路透社說，烏克蘭總統澤連斯基表示，政府正在研究導致烏克蘭一架客機在伊朗墜毀的幾種可能原因。這次失事導致機上來自七個國家的176名乘客和機組人員遇難。

澤連斯基在電視聲明中要求人們不要利用、臆測、以陰謀論解釋或草率評估此次墜機事件。

澤連斯基宣布1月9日為全國哀悼日。澤連斯基表示，將與伊朗總統通電話，加強合作以查找墜機原因。

路透社稍早報道說，一名加拿大安全部門消息人士表示，西方情報機構的初步評估是，周三在伊朗墜毀的烏克蘭客機不是被導彈擊落的。

這位不願具名的消息人士說，西方情報機構認為墜毀的烏克蘭國際航空公司波音737客機出現了技術故障。周三早些時候，烏航的一架客機從伊朗德黑蘭起飛後不久墜毀，機上176人全部遇難。

在烏航墜機前不久，伊朗對美國領導的聯軍駐伊拉克的兩個基地發動了一系列導彈襲擊。

據該消息人士稱，“西方情報機構的初步評估是，客機不是被導彈擊落的。沒有證據表明這一點，”這位消息人士補充稱，西方情報機構認為最有可能的墜機原因是技術故障，稱有一些證據顯示飛機的一個引擎過熱。

波音表示，對此不作進一步評論。波音在早些時候表示，正在與烏克蘭國際航空公司聯繫，並準備提供幫助。