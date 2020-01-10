中東局勢雖緊 日本維持發布派兵命令

日本防衛相河野太郎10日發布了向中東海域派遣海上自衛隊護衛艦“高波”號和P-3C巡邏機的命令，任務是基於《防衛省設置法》的“調查研究”進行情報收集。巡邏機將於11日先行從那霸的基地出發，20日起開始活動。“高波”號2月2日起航，2月下旬開始活動。派遣規模巡邏機與護衛艦總計260人左右。由於是在美國和伊朗對立持續、局勢不穩定情況下作出的決定，因此難以避免來自在野黨的強烈批評。

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據共同社今天報道，日防衛相發布自衛隊中東派遣命令。日本自衛隊活動時間為到12月26日的約1年，也可能延長。這是以“調查研究”為依據的首次長期派遣。河野在記者會上強調：“中東的緊張局勢高漲。正因如此，為確保日本相關船舶的安全才必需加強必要的情報收集活動。”河野稱為保證從中東地區運往日本的石油進口不會中斷，“將做好萬全的準備”。

據該報道說，巡邏機還將在非洲東部索馬里近海的亞丁灣參與打擊海盜活動，加上收集情報將執行兩項任務。如果海自在活動中發生不測事態，將基於《自衛隊法》發出海上警備行動命令。使用武器保護的對象僅限日本籍船隻。關於有日本人乘坐的外國籍船隻，據稱可以採取發出警告的應對措施。

報道稱，活動海域限定為阿曼灣、阿拉伯海北部、曼德海峽東側的公海。為避免刺激與日本有着友好關係的伊朗，沒有把該國毗鄰的霍爾木茲海峽和波斯灣包含在內。

本次派遣定位為不參加旨在確保霍爾木茲海峽安全的美國主導的意願聯盟，而是日本單獨採取的措施。海自在情報收集中獲得的情報計畫與美軍等共享。

共同社說，政府在去年12月27日的內閣會議上決定向中東派遣海自。