美英加烏多國指控伊朗導彈擊毀班機 德黑蘭仍否認

美國官員和加拿大總理表示，一枚伊朗導彈本周在該國上空擊落了一架烏克蘭客機。美國方面指伊朗意外擊落了該飛機。中國微信瘋傳該飛機上疑有伊朗核專家外逃而遭伊朗當局下令擊毀。紐約時報今天報道說，伊朗武裝部隊發言人駁斥了墜機與軍事行動有關，並稱“無論我們做什麼，都是為了保護和保衛我們的國家和人民”。

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路透社今天自基輔報道指出，烏克蘭稱失事客機有可能是遭導彈擊落，但尚未證實。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)周五表示，並未排除一架烏克蘭客機本周是在伊朗遭導彈擊落的可能性，但尚未證實。他稱周五稍晚將與美國國務卿蓬佩奧討論空難調查。

加拿大總理特魯多周四表示，加拿大從多個渠道獲得的情報顯示，周三在德黑蘭附近墜毀的烏航客機是被伊朗發射的地對空導彈擊落的。

有報道稱，該航班上有60多位加拿大科學家。

路透社說，法國外交部長勒德里昂今天接受法國媒體採訪表示，法國可以協助調查周三在伊朗發生的烏克蘭客機墜毀事件。勒德里昂對RTL電台表示，“重要的是要儘可能澄清事實，儘快調查清楚。”

加拿大總理特魯多周四表示，加拿大從多個渠道獲得的情報顯示，周三在德黑蘭附近墜毀的烏航客機是被伊朗發射的地對空導彈擊落的。

伊朗駐國際民航組織(ICAO)代表Farhad Parvaresh周四表示，法國也可以參與調查，因為法國是參與製造失事飛機引擎的國家之一。

勒德里昂警告伊朗最快於明年儘可能獲得核武器。

華爾街日報今天報道，美國、加拿大和英國官員認為，周三一架從德黑蘭起飛後不久墜毀的烏克蘭客機是被伊朗誤射擊落的，所用武器是俄羅斯製造的地對空飛彈系統。

美國一名官員周四稱：“我們高度相信這架客機是被伊朗擊落的”，他稱，在飛彈發射不久前，該飛機被伊朗用來瞄準飛彈的雷達追蹤。這名官員指擊落飛機的武器是一個俄羅斯造的SA-15地對空飛彈系統，也被稱為Gauntlet。

伊朗否認了這一指控，一名政府發言人稱這是個“大謊言”。

美方另外一名官員指出，支持美方看法的一個因素是，殘骸散布範圍很廣。這名官員稱，機械故障導致的墜毀事故殘骸散布範圍較小。

法新社報道稱，美國參與調查伊朗墜機案但不揣測事故起因。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）今天表示，將加入針對烏克蘭航空波音飛機墜毀於伊朗的調查。國家運輸安全委員會在推特（Twitter）聲明表示，已收到伊朗有關昨天墜機事件的正式通知。

這架飛機是美國製造的波音（Boeing）737，8日自伊朗首都德黑蘭的機場起飛後數分鐘就墜毀，機上176人全數罹難，當時伊朗才剛發射飛彈攻擊美軍駐在伊拉克的基地。

專門調查交通事故的國家運輸安全委員會表示，如同向來參與的任何一項調查，這次也不會揣測墜機原因。

據紐約時報今天報道，美國及其盟國官員周四表示，本周一枚伊朗導彈意外將一架烏克蘭噴氣式客機從伊朗上空擊落，機上無人生還，這給華盛頓和德黑蘭之間不斷升級的軍事衝突增添了悲劇性的尾聲。

加拿大總理賈斯汀·特魯多(Justin Trudeau)說，加拿大掌握的情報顯示，一枚伊朗地對空導彈擊落了這架飛機，機上載有乘客和機組人員約176人，其中有63名加拿大人。特魯多說，他的結論是基於對證據的初步審查，但他呼籲進行全面調查，“以排除任何疑問”。

“我們認識到這可能是無意的，”特魯多在渥太華舉行的新聞發布會上說。“證據非常清楚地表明了墜機可能並且可信的原因。”



紐約時報說，一名美國官員說，美國官員對伊朗人將這架客機錯誤擊落的結論具有“高度信心”。這位官員表示，伊朗空中防禦系統SA-15發射的兩枚導彈擊落了客機。

烏克蘭的一架波音737-800型客機在周三早晨墜毀。據伊朗周四發布的初步報告稱，起飛數分鐘後，飛機在巨大的爆炸中墜毀，此前飛機試圖返回德黑蘭機場。該報告說，這架飛往烏克蘭首都基輔的飛機在墜毀前曾起火，但沒有發出求救信號。

儘管美國和伊朗現在似乎都在避免更大的軍事對抗，但新情報表明，飛機墜毀造成的人員死亡是兩國之間緊張關係加劇的直接結果。

該報說，專門用來跟蹤導彈發射的美國衛星探測到了伊朗發射短程攔截導彈。官員們表示，美國情報機構後來截獲伊朗的通訊，確認是SA-15系統擊落了這架烏克蘭客機。

一台監控鏡頭捕捉到撞擊的畫面 起初是黎明前的黑暗，隨後遠處發出一連串刺眼的光芒，接着便是燃燒的殘骸如風暴般散落。

該報道說，災難的境況使人們懷疑客機是被導彈擊落的。墜機事件發生於伊朗向在伊拉克的美國目標發射多枚彈道導彈幾個小時後，德黑蘭大概正在為美國可能的報復做準備。

據軍事文獻，SA-15導彈可在中低空對飛機和制導武器進行攔截。它的最大射程為15.5英里，可以在高達32800英尺的高度攔截飛機和導彈。SA-15是一種移動系統，如果官員認為美軍在導彈襲擊後打算反擊，那麼SA-15可能是伊朗軍方為了保衛機場而部署的。如果伊朗人認為美國將用導彈襲擊他們的機場或其他設施，SA-15系統會用來嘗試攔截導彈。軍事文獻顯示，SA-15可以跟蹤多個目標，並試圖同時擊落兩個目標，這意味着它可以幾乎同時發射多枚導彈。

據法新社昨天發自倫敦的報道說，英國首相約翰遜指出，目前有“大量資訊”指烏克蘭國際航空一架波音737飛機墜毀、造成機上176人全數罹難是伊朗飛彈擊中所致。

約翰遜發表這項說法前，加拿大總理特魯多也發出類似訊息。

約翰遜針對這起空難發表聲明說：“現在有大量資訊顯示，這班飛機是由一枚伊朗地對空飛彈擊落，很有可能是無意間造成的。”這班飛機上有4名英國籍乘客。

約翰遜還表示：“我們正與加拿大和國際夥伴密切合作，現在需（對這起空難）展開完整、透明的調查。”此外，這位英國首相也籲求“即刻且尊敬地將罹難者送回他們的國家，讓家屬處理善後”。