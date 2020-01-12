泰國首都曼谷發生反政府競跑活動

泰國民眾參加星期天（12日）舉行一場反獨裁競跑，以示對巴育政府最新一輪的不滿。這是現任總理巴育政府面臨的最大一場異議活動。路透社報導說，參加競跑者在破曉前身穿運動服、色彩繽紛的鞋子現身曼谷一座公園，參加“為反獨裁而跑”活動。主辦單位表示，登記參加的民眾已經破萬。

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路透社報道，泰國警方估計，有近1萬3000人參加這場反獨裁競跑活動，全長2.6公里。出席競跑的包括泰國反對黨領導人魁塔納通。塔納通前對法新社說：“你可以感受到人民的憤怒，以及他們對政府的失望”。他說，“我認為這是泰國全面改變的第一步”。競跑參與者在跑步過程中還不時喊口號，例如“巴育，滾出去！”，“民主萬歲！”曼谷法政大學社會學和人類學系主任安努森表示：“這是政變以來最大的聚會。”他補充說，這項活動的無害性質促使人們比平時更多地參與。一位政府發言人說，這次活動在符合人權活動的框架下舉行，沒有違反任何法律。

策畫周日這場活動的塔納瓦表示，活動目的在替異議人士開闢一個公開空間，來抵抗巴育發動政變後，在他的文人政府下持續至今的政治壓迫。塔納瓦說：“我們希望讓大家覺得，站出來訴求自己的權利和表達自己的想法是可以做的事情”。

與此同時，上千名巴育支持者也於同日出席另一場競走活動力挺巴育，回應反對派的呼聲。在距離約14公里的另一個公園舉行的“為叔叔加油”活動，表明了對巴育的支持。出席人數也高達數千人。