美軍定點消滅傳有失手

據美國媒體報道，美國在實施“定點清除”伊朗高級將領蘇萊曼尼的當天晚上，還計畫在也門同時採取另一個屬於高度機密的行動，但是沒有成功。德國之聲的相關報道沒有給予細節。

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據上報報道，美國宣布擴大制裁伊朗，斬首也門伊朗軍官不成。

報道引述美國政論網站《Arios》指出，據了解美國除了對蘇萊曼尼攻擊，美軍也同時對身在也門某位伊朗官員攻擊，但未能成功。報道又指出，五角大樓對蘇萊曼尼為目標，是因評估他為“積極制定襲擊計畫，並對在伊拉克和整個地區的美國外交官和軍人為目標”的角色。

報道指美國總統特朗普在10日向大眾新聞（Fox News）回應襲擊時稱，接到情報指伊朗計畫襲擊四家美國大使館，故先下手為暗殺蘇萊曼尼。

據德國之聲報道，美國要“定點清除”的不僅僅是蘇萊曼尼。

據美國媒體報道，美國在實施“定點清除”伊朗高級將領蘇萊曼尼的當天晚上，還計畫在也門同時採取另一個屬於高度機密的行動，但是沒有成功。該報道據稱計畫在也門實施的絕密行動動的打擊目標是令人恐懼的伊朗革命衛隊聖城旅（Al-Kuds）旅高級指揮官沙赫萊（Abdul Resa Schahlaei）。

據《華盛頓郵報》援引兩名未透露姓名的美國高級政府官員以及美國有線電視新聞網CNN援引2名知情者的話說，沙赫萊負責聖城旅的財務工作，被認為是最重要的指揮官之一。由被炸死的伊朗軍事戰略家蘇萊曼尼生前指揮的聖城旅隸屬於伊朗精銳部隊-伊朗革命衛隊。

該報道說，因此，清除蘇萊曼尼和沙赫萊的命令幾乎是在同一時間下達的。報道說，由於針對沙赫萊的行動並未取得預期的成功，因此美國政府未對此行動進行公開評論。 《華盛頓郵報》援引美國一位高級官員的話說："如果我們殺了他，我們將在當晚公布與眾。"五角大樓發言人雷巴里奇（Rebecca Rebarich）向該報表示："國防部不會討論每一項計畫實施的"中東"軍事行動。去年12月，美國為捉拿蘇萊曼尼懸賞1500萬美元。



該報道稱，蘇萊曼尼的死亡導致波斯灣的緊張局勢加劇。周三（1月8日）凌晨，伊朗革命衛隊出於報復向駐伊美軍基地發射了數枚導彈。也是在同一晚上，伊朗的一枚導彈"意外"擊中一架烏克蘭客機，造成機上176人喪生。

即使在美國，對蘇萊曼尼的襲擊也並非沒有爭議。受到指責的美國政府被迫為這一導致嚴重後果的行動進行辯護。特朗普總統一直堅稱，蘇萊曼尼策畫殺害美國公民的行動臨近。

特朗普在在接受福克斯新聞電視台採訪時再次談到了這個話題。他說："伊拉克首都巴格達的大使館很可能遭到襲擊。我還要透露的是，我相信遭到襲擊的可能會有4家大使館。"

報道稱，由反對派民主黨人統治的眾議院周四（1月9日）通過了一項決議。該決議強迫特朗普未來必須將所有的軍事行動計畫通報國會。