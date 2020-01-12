蘇萊曼尼案與導彈擊機案發酵 伊朗突發民眾示威直呼獨裁下台

伊朗官方承認意外擊落烏克蘭民航飛機，在國內引發反政府示威浪潮，大批示威者指控政府隱瞞事件，不滿軍方錯誤擊落烏克蘭國際航空公司客機PS752，造成176人死亡，眾人高喊“哈梅內伊可恥，離開國家”、“騙子去死”等反政府口號，又要求哈梅內伊下台。伊朗罕見允許半官方媒體報道此示威。稍早，美國財長努欽許諾將給予幫助調查墜機事件人員制裁豁免。

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據路透社稍早報道說，美國財政部長努欽周五表示，美國財政部將給予任何參與調查周三烏克蘭國際航空公司一架波音737-800客機在伊朗墜毀事件的美國人或其他人的制裁豁免。

美國國家運輸安全委員會周四晚間表示，應伊朗的邀請，它已同意成為墜機事故調查的授權代表。努欽在白宮新聞發布會上表示，“無論是美國人還是其他人，財政部將對‘幫助推動調查’的任何人給與制裁豁免。”

據光華網今天報道，不滿軍方隱瞞擊落烏客機真相，伊朗逾千示威者促哈梅內伊下台。該報道說，波斯灣剛避過爆發戰爭的危機，伊朗卻又陷入另一波反政府示威浪潮，示威者指控政府隱瞞事件，高呼“獨裁者去死”的口號，並要求最高精神領哈梅內伊下台。

首都德黑蘭昨天晚上逾千名示威者在德黑蘭多間大學集會，向空難死者致送鮮花及燃點觸光悼念。悼念集會之後演變成示威，示威者指控政府隱瞞事件，高呼“獨裁者去死”的口號，並要求最高精神領哈梅內伊下台。

該報道說，大批民眾抗議，不滿軍方錯誤擊落烏克蘭國際航空公司客機PS752，造成176人死亡，眾人高喊“哈梅內伊可恥，離開國家”、“騙子去死”等反政府口號，又要求哈梅內伊下台。有人更撕毀被擊殺的革命衛隊軍頭蘇萊曼尼的肖像，並要求政府徹查真相。全副裝備的防暴警員其後封鎖附近街道，並施放催淚彈及出動水炮車清場。

美國總統特朗普推文表示與抗議者同在，承諾他的政府將繼續與他們團結一致。示威活動爆發後，美國總統特朗普隨即在推特上用波斯語和英語發了一條支持抗議者的消息，承諾他的政府將繼續與他們團結一致。特朗普說，“我要對勇敢、長期受苦的伊朗人民說：自從我就任總統以來，我一直和你們站在一起，我的政府也將繼續和你們站在一起。我們正密切關注你們的抗議，並被你們的勇氣所鼓舞。”

特朗普隨後迅速發布了第二條推文，呼籲伊朗允許人權倡導者監督國內的重大抗議活動，並警告政府不要採取任何嚴厲行動。據特朗普寫道:“伊朗的政府必須允許人權組織從現場監督和報道伊朗人民正在進行的抗議活動的事實。不能再有對和平抗議者的屠殺，也不能再有互聯網被關閉。全世界都在關注。”

伊朗軍頭被美軍擊殺後，國內大部分民眾槍頭一致對外，但軍方周六承認於上周三擊落烏克蘭客機後，成為民情轉捩點。伊朗反對派綠色運動領袖卡魯比要求哈梅內伊下台，並質疑當局遲遲沒有向公眾交代空難的真正原因。報道指，伊朗擊落客機，加上事後缺乏透明度，連同對被美軍擊殺的蘇萊曼尼一事的表現克制，均燃點國民對領導人不滿的怒火。

伊朗周六爆發新一輪反政府示威浪潮，英國駐伊朗大使馬卡伊雷因被指煽動反政府示威，在德黑蘭被捕，其後獲釋。但這已惹英國不滿。