俄總統宣布修憲後梅德韋傑夫政府突然請辭

俄羅斯政壇15日接連傳出引發震動的消息。先是總統普京當日在議會發表年度講話時表示，他將提出一系列修憲措施，交付俄羅斯人表決。普京講話結束不久，梅德韋傑夫政府就宣布辭職，但將繼續處理政府日常事務。觀察人士認為，普京可能開始為2024年任期屆滿後布局。

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普京15日下午在杜馬發表年度講話。他曆數俄羅斯需要面對的諸如人口危機、貧困問題等挑戰之後，提議修改憲法，加強議會職能，但不改變目前的總統制架構。普京表示，他有意將相關修憲措施提交俄羅斯人投票表決。

修憲措施的核心內容是加強議會在政府組建過程中的職能。目前，杜馬只能認可總統提出的總理人選。普京希望，政府總理今後由杜馬選舉產生，總統必須任命杜馬提出的人選。

俄羅斯議會兩院目前都由親普京的政治力量把持，從不違背普京的意願。

普京還提議修憲，加強地區政府的職能、禁止政府成員和法官擁有外國居住權、要求所有總統競選人參選前25年必須生活在俄羅斯境內，等等。但普京強調，俄羅斯仍然實行總統制，總統仍然有權解除政府成員職權，所有安全機構的負責人均由總統任命。

分析人士以及俄羅斯反對派均認為，普京的修憲舉動是在為2024年他任期屆滿後布局。按照現行憲法，普京在2024年完成兩任總統任期之後，不能再度參選。

普京在講話中並沒有對總統任期做出具體說明，只是含糊地提到有關總統任期限制的條款會有變化。

普京講話結束後不久，總理梅德韋傑夫就宣布政府集體辭職，以便總統可以採取一切必要措施。普京感謝梅德韋傑夫政府幾年來的工作，要求政府繼續處理日常事務。

梅德韋傑夫是普京最親近的合作者。他曾在2008年至2012年間出任總統，以便普京可以繞過憲法對總統任期不得超過連續兩任的限制。

據悉，梅德韋傑夫隨後將出任俄羅斯安全委員會副主席。該委員會主席為普京。