日美韓外長會談一致認為目前不能放鬆制裁朝鮮

日本外相茂木敏充、美國務卿蓬佩奧、韓國外長康京當地時間14日在美國西部舊金山郊外舉行三國外長會談。在制裁朝鮮方面，三國外長一致認為目前緩和對朝鮮的制裁時期尚早。

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在會談中，三方確認在針對朝鮮的政策上日美韓三方將緊密合作。三方要求朝鮮克制，停止挑釁行為。茂木敏充在會談後向記者們表示：三方一致認為：支持通過美朝對話，實現無核化，而現階段緩和對朝鮮的制裁時期尙早。

韓國外長康京和表示：在美朝對話沒有進展的狀況下，南北對話很重要。

在談及與朝鮮進行旅遊合作時康京和表示：這是與制裁問題無關的事業。

康京和在會談後指出：美國理解韓國方面的希望。

會談約進行了50分鐘，茂木敏充向美韓兩國外長呼籲為早日解決朝鮮綁架日本人問題提供合作。在這以後，茂木敏充也與蓬佩奧舉行了雙邊後談。茂木對中東形勢不斷緊迫表示擔憂，表示為了緩和緊張狀態，當事者的外交努力是十分重要的。雙方一直認為：應該迴避事態的升級。

日韓外長也舉行了雙邊會談，圍繞韓國最高法院有關原朝鮮半島強征勞工的判決等展開討論，但是雙方沒有達成妥協。

而正在美國訪問的日本防衛大臣河野太郎，也於14日在華盛頓郊外的國防部與美國防部長埃斯珀舉行會談，雙方一致同意在即將迎來《日美安全保障條約》簽署60周年之際，加強和鞏固日美同盟。