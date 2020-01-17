土耳其解禁維基百科 中國是全球唯一屏蔽維基百科的國家

土耳其憲法法院上個月裁決，屏蔽維基百科的措施違背土耳其憲法，侵犯土耳其公民的自由，土耳其政府周四解禁了被封鎖了三年多的維基百科 的網站，使中國成為全世界唯一的一個封鎖維基百科網站的國家。

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維基百科是由網民共同參與，由專家監督的開放性百科知識網站，網站內容倘若違背事實，網民可以舉報或者加以修改，但是，書寫內容必須註明出處，以便讀者或者監督者核實。

土耳其政府2017年四月因譴責該網站刊登兩篇有關土耳其政府支持恐怖組織的文章而屏蔽了該網站。儘管土耳其政府侵犯公民言論自由權的行為舉不勝舉，在土耳其發生恐怖攻擊等突發性事件之後，臉書以及推特等社交平台往往會臨時遭禁。土耳其也是全球要求推特刪除推文最多的國家。

但是，屏蔽維基百科的措施引發土耳其非政府組織以及普通網民的強烈反彈，網民紛紛使用翻牆軟件登陸維基百科網站。去年五月，為維基百科提供網絡寄存服務的網站維基媒體向歐洲人權法院狀告土耳其政府，譴責土耳其政府封鎖違紀百科的行為違背人權。

另外，土耳其憲法法院上個月裁決政府的行為構成侵犯自由罪，土耳其首都安卡拉的一位法官周三責令政府遵守法院裁決。令觀察人士驚訝的是，土耳其政府尊重了法官的裁決，從周三晚間開始，土耳其網民就能夠逐漸自由登陸維基百科網站。當然，這並不意味着土耳其是一個網絡自由的國家，依然有超過三百多家網站在土耳其被屏蔽。不過，對維基媒體網站的負責人來說，這是土耳其網民的一大勝利，土耳其人捍衛了自己獲得公開資訊的權利。