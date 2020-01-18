韓國立場或大轉彎 與美國杠上似冷戰

韓國與美國因多個爭議關係明顯降溫。韓美駐軍軍費分攤談判，韓國積極推動公民朝鮮旅遊遭美國建議降溫，甚至美國大使蓄鬍鬚都成為惹怒話題。美國駐韓大使哈里斯發言成新導火索引起韓國執政陣營強烈反彈，甚至批評他有如“日本殖民統治時代的駐朝鮮總督”，韓國“東亞日報”今天在頭版報導形容韓美關係“陷入寒冷戰線”。

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據法新社報道說，美駐南韓大使質疑開放赴北韓旅遊，青瓦台批發言不當。

南韓總統文在寅擬開放南韓公民赴北韓旅遊，美國駐南韓大使哈里斯周四要求這項計畫須經過和美國諮商，引發南韓總統府辦公室今天公開抨擊哈里斯，表示他的發言“非常不恰當”。

文在寅持續努力拉近南北韓關係，本周稍早釋出可能允許南韓公民從第3國赴北韓旅遊的構想。

美國是南韓國防盟邦，並對擁有核武的朝鮮實施制裁。而儘管赴北韓旅遊不受國際制裁限制，但有些相關部分可能構成問題，例如資金轉移。

哈里斯周四對媒體表示，首爾這類計畫應先和華府協調，並應透過雙邊聯合工作小組來運作，以免產生任何“誤解”。

哈里斯解釋，華府扮演的角色不是“同意或不同意”這樣的計畫，“但我們是南韓唯一盟邦，我們在這裡有2萬8500名美軍，美國納稅人支付數以十億計美元保衛這個國家，因此兩韓對話和我們有利害關係。”

南韓今天則駁斥哈里斯的發言，認為他針對文在寅的提案回應媒體“非常不適當”。

一名青瓦台官員告訴記者：“關於兩韓合作的事務，是由我國政府來做出決定”。

韓聯社報道指，韓國總統府青瓦台強硬說，決定如何與朝鮮對話與合作，是韓國的主權。

據中央社今天報道稱，美國駐韓大使哈里斯發言引起韓國執政陣營強烈反彈，甚至批評他有如“日本殖民統治時代的駐朝鮮總督”，韓國“東亞日報”今天在頭版報導形容韓美關係“陷入寒冷戰線”。

韓國總統文在寅於14日在青瓦台舉行新年記者會時表示，讓韓國公民透過第3國前往北韓旅遊，不違反聯合國安理會對北韓製裁措施，為促進南北韓交流合作可以推動這項“散客北韓游”計畫。

針對這項計畫，哈里斯（Harry Harris）16日在首爾與外媒記者座談時表示，如果韓國要避免可能違反制裁共識的誤會，推動任何南北韓合作計畫前最好與美國進行磋商；北韓非核化問題上美韓應步調一致。

韓國“朝鮮日報”今天在頭版頭條以“黨政青以‘朝鮮總督’向美國大使展開總攻勢”為標題，報導韓國執政黨共同民主黨、專司南北韓事務的統一部及總統府青瓦台口徑一致痛批哈里斯的消息。

據報道指出，青瓦台表示“南北韓合作由我們自己決定，哈里斯提論文在寅總統的發言不太適切”；韓國統一部則強調“韓國是主權國家，包括考慮送散客北韓游在內乃是行使主權”；執政黨共同民主黨國會議員宋永吉指責“哈里斯大使外交不成熟，他猶如日本殖民統治時代的駐朝鮮總督”；共同民主黨最高委員薛勳則批評“猶如干涉內政般的發言無助於同盟關係”。

該報道稱，哈里斯的母親是日本人，因此被稱為“朝鮮總督”，而支持韓國執政陣營的網友甚至貶低哈里斯為“混血日本鬼子槍桿子”、“美國國籍的倭寇”等。

韓國東亞日報今天也在頭版頭條以“黨政青一起批判美國駐韓大使哈里斯－韓美陷入寒冷戰線”為標題，報導這起事件。

東亞日報並在社論指出，文在寅發表單獨的南北韓合作構想後，甚至表現出不介意違反美國等國際社會對北韓製裁的氛圍。就連青瓦台總統秘書室長盧英敏也表示，散客赴北韓訪問不會違反聯合國對北韓的制裁，隨時都可以履行，從中可以讀出願意承受不可避免爭議的急切感。

社論最後反問，政府口口聲聲“主權國家決定”，似乎願意承受國際社會的憂慮和同盟裂痕。正因如此，韓國政府這種態度才會令人想起總是批評韓國“屈從、奴顏婢膝的親美醜態”的朝鮮影子吧？