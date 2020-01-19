日本戰略規畫2030年實現6G

日本計畫能夠在2030年就實現6G。為了在2030年前後實現6G技術，各國已經開始採取行動。中國政府2019年11月宣布將成立2家6G研發機構。芬蘭的大學和政府下屬機構也啟動了6G研發項目。在韓國，三星電子和LG電子在2019年分別設立了研究中心。

廣告 繼續瀏覽後續

據日本經濟新聞今天報道說，日本擬在2030年實現6G。瞄準5G之後的下一代通信技術，各國的開發競爭已經啟動。日本計畫官民合作，制定2030年實現通信速度是5G的10倍以上的“後5G”（6G）技術的綜合戰略，中韓和芬蘭也着手推進研發和投資。如果擁有通信標準相關專利，能夠通過設備和軟件銷售獲得巨額利潤。在5G開發方面慢人一步的日本力爭實現趕超。

據該報道說，日本總務省將在1月內設立官民研究會，由東京大學校長五神真擔任主席、總務相高市早苗直接管轄。還將邀請NTT和東芝的相關人士，在6月之前彙總6G的性能目標和政策支持等綜合戰略。計畫通過政府預算等推動相關技術開發。

利用“後5G”（6G）高速通信技術，可以描繪出在相距很遠的會議室或教室浮現出個人的立體影像、由機器人照顧人們的未來社會。由於瞬間傳輸大量數據，日本總務省認為6G技術的速度至少要達到5G的10倍以上。這種技術適合傳輸大量數據，尚未利用的高頻段電波也將用於通信。

為了在2030年前後實現6G技術，各國已經開始採取行動。

該報道說，在5G方面，美韓從2019年4月開始投入商用。在日本國內，NTT docomo等大型通信運營商將從2020年春季開始依次推出5G服務。5G將在今後走向普及，不過各國已經瞄準了5G之後的下一代技術。

據該報道說，在所有物品聯網、醫療數據等流通也將增加的2030年代，還需要防止信息被竊取和篡改的安全對策。此外還需要遏制電力消耗量的技術。在安全對策方面，東芝正在開發使用理論上絕對無法破解的量子密碼的通信系統。NTT將加緊開發不把光信號變成電信號、從而實現節能的新一代通信技術。