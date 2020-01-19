疑有大動作? 美戰略武器紛紛臨近朝鮮半島

朝鮮去年底揚言將採取“重大行動”暗示發起新一輪挑釁後，美國近期向韓半島近海和海軍第七艦隊的作戰地區出動多種戰略武器，引人關注。

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據韓聯社今天報道，美戰略武器紛紛臨近韓半島引關注。以美軍核動力航母“西奧多·羅斯福”號（CVN-71）為首的第9航母打擊群當地時間17日從位於美國加州聖迭戈的母港起航，預計將在第七艦隊的作戰地區 西太平洋等海域執行任務。該航母打擊群包括導彈驅逐艦“平克尼”號（DDG-91）、“拉塞爾”號（DDG-59）和“漢密爾頓”號（DDG-60）等。其中，“平克尼”號搭載第7代“宙斯盾”系統，具備洲際彈道導彈攔截能力。

此外，美軍核偵察機WC-135W上周飛臨駐日美軍嘉手納基地，但其背景尚不得而知。

該報道引述部分觀點指出，美方此舉可能意在向朝鮮施壓，同時在亞太地區擴大軍事影響力以牽制中國等。專家們則認為，這些戰略武器可能以多項目的執行任務，而非以某個特殊目的出動，但只要一有指令，便可投入作戰。

韓聯社說，韓國國防安全論壇對外合作局局長文成默（音）表示，美方此舉並不是針對朝鮮某種軍事徵兆而採取的行動，而是很有可能提前防止朝鮮發起挑釁。