傳強硬派任外相 平壤或核計畫硬碰美國

未經證實的韓國媒體稱，李勇浩已被強硬派的李善權接替。此一高層人事變更表明，在華盛頓方面未能放鬆經濟制裁後，金正恩準備採取更強硬的立場與美國打交道。據金融時報引述專家指，李善權的最新任命意味着，未來幾個月華盛頓將面臨更粗俗、更具攻擊性和火爆的言論，以及緊張升級。

廣告 繼續瀏覽後續

據英國金融時報今天報道說，韓媒稱金正恩撤換外務相。未經證實的韓國媒體稱，李勇浩已被強硬派的李善權接替。這可能意味着平壤方面將在與美國的核談判中採取更強硬的立場。

據聚焦朝鮮的信息服務機構NK News表示，自2016年起擔任朝鮮外務相、一直在朝美關係中發揮着核心作用的李勇浩(Ri Yong Ho)，已被高級官員李善權(Ri Son Gwon)接替，後者以在外交關係上採取強硬路線而聞名。

該報道說，這份基於平壤不具名消息來源的報告尚未得到英國《金融時報》的獨立證實。美國國務院未立即就這些事件置評。

據分析人士表示，高層人事變更表明，在華盛頓方面未能放鬆經濟制裁後，金正恩準備採取更強硬的立場與美國打交道。中央情報局(CIA)前朝鮮事務分析師Soo Kim表示，李善權曾是負責朝韓關係的祖國和平統一委員會委員長，此人“行事強硬，知道如何激怒對手……全然不顧禮儀、禮節”。

目前任職於美國智庫蘭德公司的Soo Kim補充道：“並不是說朝鮮政權在與華盛頓方面打交道時一直保持着最低限度的禮儀和體面，而是如果得到證實，李善權的最新任命意味着，未來幾個月華盛頓將面臨更粗俗、更具攻擊性和火爆的言論，以及緊張升級。”

該報道說，這一人事變動適逢美朝談判陷入僵局，平壤方面要求解除制裁，華盛頓方面堅持要求朝鮮須先以可核查的方式結束其核計畫，並放棄其武器儲備。

為說服金正恩改變立場，特朗普過去兩年與朝鮮領導人進行了三次會晤，作出了美國總統從未作出過的一系列善意舉動。美國與韓國還縮減了在朝鮮半島的聯合軍事演練，同時，為進一步緩和緊張，首爾方面一直努力促進韓朝間合作。

韓國國民大學朝鮮問題專家安德烈•蘭科夫(Andrei Lankov)表示，很明顯，金正恩希望看到在放鬆制裁上取得進展。但鑒於朝鮮領導層權力鬥爭的不透明性，蘭科夫提議在對朝鮮更換外務相一事“下結論”前要保持謹慎。蘭科夫表示：“可能存在某種官僚內訌，我們毫無頭緒。我們對朝鮮最高領導層的情況知之甚少，半個世紀以來一直如是。”

該報道指出，上周韓國總統文在寅警告稱，朝鮮和美國沒有“剩下多少時間”在美國總統選舉前舉行會談。在僵局的背景下，許多專家擔心平壤方面今年將重啟核試驗及遠程導彈試射。