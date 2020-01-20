美國向朝鮮半島部署兩個航母戰鬥群

美國兩艘航空母艦戰鬥群編隊即將抵達朝鮮半島海域。17日，美國海軍第三艦隊下屬航母戰鬥群從美國聖地亞哥出航。這是自2017年以來，美國首次向韓半島周邊投入兩艘航母。

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據朝鮮日報今天報道，美國在韓半島周圍部署2個航母戰鬥群。管轄着東太平洋的美國第三艦隊下屬的核動力航空母艦西奧多•羅斯福號（CVN-71）在2017-2018年韓國東海和中國東海等韓半島周邊海域活動。當時，美國在韓半島周圍部署了2-3個航母戰鬥群，對朝鮮施壓，羅斯福號就是其主要戰鬥力之一。2017年11月， 里根號（CVN-76）和尼米茲號（CVN-68）一道在韓國東海一帶進行了聯合軍演。羅斯福航母戰團截止美朝對話正式開始前的2018年3月為止，在管轄西太平洋、中國東海一帶的底氣艦隊區域內執行了任務。

據該報道說，美軍只透露，本月17日從聖地亞哥出發的羅斯福號的目的地是“印度太平洋”。但由於2017年至2018年當時的經歷，韓國軍方內外都預測羅斯福號將再次在韓半島附近海域展開行動。羅斯福號航母戰鬥群中還包括具有洲際導彈攔截能力的平克尼號宙斯盾驅逐艦 （DDG-91）。韓國軍方一位有關負責人表示：“這似乎是2017年在應對朝鮮ICBM挑釁威脅的同時，應對軍事緊張局勢的措施。”

該報道稱，駐日美軍司令凱文•施奈德19日在接受《讀賣新聞》採訪時表示：“朝鮮在過去幾個月里的軍事態勢和表達方式正在發生變化。在東北亞的安保挑戰方面，朝鮮是最為緊迫的地方。”他提到了2017年韓半島戰爭危機加重時的情景，說：“2017年金正恩政權反覆進行彈道導彈的開發和試驗，這種情況也許會再次發生。”