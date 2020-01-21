日本嚴防新型肺炎從中國進入日本

由於中國湖北省武漢市等地新型冠狀病毒感染肺炎疫情正在擴散，日本政府21日召開相關閣僚會議商討對策。與會的安倍晉三首相表示：中國的患者數正在增加，要進一步加以警戒。

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會議結束後，日本厚生大臣加藤勝信表示：將向從武漢入境的人發放填寫是否發燒和在日本國內住址的“諮詢卡”。

除了武漢之外，還要加強對來自上海的入境旅客的對策，如果身體情況不佳或正在服藥需進行自我申告。在飛機內，播音員將對此提起注意。

中國當局1月20日稱，新型冠狀病毒感染肺炎疫情已蔓延至包括北京和上海在內的更多中國城市，中國境外也報告了第四例病例。

中國目前累計確診超過200人，4人死亡，並確認了該肺炎在人與人之間的可以傳染。其他國家也已出現確診病例，日本一名居住在神奈川縣的30多歲男性已確診感染。

日本厚生勞動省1月20日稱，國內沒有新的確診病例和疑似病例。對於或曾長時間接觸日本和韓國確診患者的41人已開展醫學觀察，對於或曾長時間接觸日本和韓國確診患者的41人已開展醫學觀察，據稱目前還沒有人表示身體不適。

2019年，訪日中國大陸客人為959萬4300，首次突破950萬人，增長14.5%。中國本月24日至30日迎來春節長假，預計有大陸遊客訪日。日本方面將加強海岸與機場的有關健康咨訊的收集，嚴防新型冠狀病毒感染肺炎侵入日本。