武漢肺炎：蒙古關閉與中國相鄰公路邊界 香港禁湖北人入境

1月26日的武漢，封城、禁止私車通行，1100萬人的城市猶如一座死城。

武漢肺炎隨着流動的人群繼續在全國各地和全球多國蔓延，尚未受到波及的中國鄰國蒙古已經決定關閉與連接中國的公路。

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據法新社記者發自烏蘭巴托的報道，蒙古雖然目前尚未發現武漢肺炎的病例，但由於與中國有十分漫長的邊境線，出於防範於未然的目的，決定關閉與中國的公路交通。因此，蒙古也就成為首個採取與中國切斷公路連接的鄰國。但報道也強調，兩國之間的鐵路和航空運輸目前都還沒有收受到影響。

另外，蒙古國總理周日也宣布，該國的學校將持續放假到3月2號開學。目前，蒙古還沒有發現受感染人，但蒙古總理解釋說，之所以採取這樣的封關措施，是因為內蒙古已經出現了感染新冠狀病毒的人。蒙古將禁止所有的公共活動，體育比賽將停止，遊戲廳也將關門。

2003年“非典”疫情時期，蒙古出現確診病例後，政府也採取了同樣的關閉與中國臨近邊界的措施。

武漢肺炎12月初出現，1月27號凌晨官方最新的統計數據是超過2700人已經確診，80人死亡。除了中國全國各地都發現病例外，還有十幾個國家也受到波及。

為了遏阻武漢肺炎疫情擴散，在已經確診八例病例的香港，政府昨晚宣布自1月27日零時起，所有中國湖北省居民和過去14天內曾到湖北省的非香港居民將不被獲准入境香港，直到另行通知為止。

武漢肺炎疫情擴大之際，武漢市文化和旅遊局周一表示，截至目前為止，尚有4000餘名武漢遊客仍在境外，希望和請求各航空公司和旅遊業者協助出境的武漢團返回當地。

中國方面也已經宣布將新年長假也順延三天，至2月2號結束。 此外，各地大專院校、中小學和幼兒園延遲開學，具體時間由教育部門另行通知。

而與此同時，美國韓國法國日本等多國表示決定或考慮從被封城的武漢撤出自己的僑民。