驚傳一架飛機反政府武裝控制地區墜毀 信息至此仍混亂

阿富汗武裝力量人員2019年12月11日在美國駐軍兵營旁。

阿富汗一架載人飛機今天墜毀，因失事地區受控於反政府武裝，消息指救援與調查可能困難與複雜。就失事飛機，具體信息多種說法，有消息說，機上有80多人遇難。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社消息，一架阿富汗客機今天在阿富汗東部加茲尼（Ghazni）省地區失事。阿富汗民航部門稱，該飛機不是該國民航班機。

據東森新聞說，阿富汗阿里亞納阿富汗航空（Ariana Afghan Airlines）27日驚傳墜毀意外。一架客機於當地時間下午1時30分左右，墜毀在阿富汗中部的加茲尼省德雅克地區。根據《Sputnik International》消息，阿里亞納阿富汗航空，是阿富汗國營航空公司，班機上有83人，但死傷情況以及事故原因都不明，尚待當地警方調查。

法新社說，但阿里亞納航空公司則肯定，他們旗下的航班今天全部安全抵達，沒有事故。

飛機當天下午13時左右墜毀。事故地點的村民據報試圖滅火。飛機墜落後起火。當地受到反政府武裝塔利班分支武裝控制。反政府武裝力量發言人說，派遣人員前往探察。

據法新社說，出事地點飛行安全無法保證，當地消息證實有飛機墜毀，但不知道是軍機還是客機。阿富汗除了阿里亞納航空公司，仍有私人飛機公司。不過，阿富汗除了阿里亞納航空公司，其餘的機構飛機均被歐美禁飛。有消息說，不同武裝力量常包租飛機，運送武裝人員打仗。

據法新社說，上一次阿富汗空難發生於2010年5月，一架帕米爾航空公司的飛機發生空難，造成43人遇難。再早於2005年，一架卡姆航空公司客機在喀布爾不遠處墜毀，機上104人遇難。