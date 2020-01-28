日本將新型肺炎定為“指定感染症”

日本政府於1月28日，在閣僚會議上決定了《將新型冠狀病毒感染肺炎定為指定感染症的政令》，在此前的1月27日，日本厚生勞動省已經發表了此政令案。

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所謂“指定感染症”，是在病症嚴重，有可能給生命健康帶來嚴重危害的緊急情況下，為了防止其蔓延而進行指定的感染症，根據此法，現場可以迅速對應。目前的入院和隔離，需要徵得本人同意，如果本人加以拒絕，不能採取強制的手段。

指定為“指定感染症”後，就具有了法律上的強制力，為了不將疾病傳染給他人，可以對患者進行隔離。具體地說：就是日本都道府縣的知事，勸告患者到有治療此病態勢的指定醫療機構入院，如果患者本人不服從，可以使用強制手段令其入院。

對於新型冠狀病毒感染的肺炎的指定，目前日本無需修改法律，可以沿用與中東呼吸綜合症（MERS）、嚴重急性呼吸綜合症（SARS），也就是非典等乙類傳染病採取同等的措施。

由於新型冠狀病毒感染的肺炎被指定為“指定感染症”，無論日本人和外國人，在接受這種感染症治療時，將由日本政府公費負擔檢查費與醫療費。此政令將從2月7日開始實行。

另據報道，日本政府在28日夜，派遣全日空包機，接回現駐武漢，並願意回到日本的日本人。

此包機將在28日深夜到達武漢，29日拂曉到達日本。首次回到日本的日本人約200人，而在武漢希望回國的日本人共650人，日本政府將繼續派遣包機將他們全部接回日本。