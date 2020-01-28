美軍去年在阿富汗投下的炸彈創10年來的最高紀錄

法新社消息，美軍2019年在阿富汗投下的炸彈最多，創10年來的最高紀錄。據法新社星期二從美國空軍那裡獲得的消息說，美軍2019年在阿富汗總共投下了7423枚炸彈。

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有關的數據顯示，美軍2019年在阿富汗投下的炸彈數量比2015年多了7倍，當時是947枚。2018年是7362枚。2009年為4147枚。美國國防部的一份統計顯示，2019年有17名現役美國軍人在阿富汗陣亡，其中14名陣亡士兵為陸軍，3名為海軍陸戰隊成員，這是自2015年以來的最高數字。

美國與阿富汗塔利班去年開始進行談判，但隨着塔利班發動襲擊導致美軍傷亡，原已勝利有望的和平協議隨之擱淺。去年11月，特朗普突訪阿富汗，並宣布已經與塔利班恢復談判。就在一個月後，塔利班對阿富汗一美軍基地發動自殺式炸彈襲擊，談判又陷入停滯。如果達成協議，持續18年之久的阿富汗衝突將有望得到一個長期的解決方案。目前塔利班的勢力範圍覆蓋阿富汗一半國土，但主要是在郊區，沒有控制任何阿富汗主要城市。他們幾乎每天都會對阿富汗安全部隊及美軍發動襲擊，但經常造成平民傷亡。目前駐紮在阿富汗的美軍人數大約為1萬3000人。

聯合國人道協調廳今年初宣布，為阿富汗2020年人道主義應急方案籌集7.33億美元，用於幫助710萬受到衝突和自然災害影響的人。