日本從武漢歸國者三人感染 第二批多人發燒

為了讓在新型冠狀病毒肺炎重災區中國湖北省武漢市滯留的日本人回國，日本政府包租的全日空包機（波音767），於1月29日早晨搭載首批希望回國的206名日本人抵達羽田機場，其中有3人檢出感染新型冠狀病毒，感染率高達1.5%，而乘坐政府包機從武漢回國的第二批日本人共210人，30日午前到達羽田機場，經過隨機前往的日本醫師檢查，其中13人健康狀況不佳,有發燒和咳嗽的癥狀,他們被在機場待機的救護車運往醫院接受診療,其他人前往國立國際醫療研究中心接受檢查。

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第一批歸國的206人回國後，所有的人都被要求到國立國際醫療研究中心進行檢查，其中兩人拒絕接受檢查回家，而其它人的檢查結果顯示：有3人感染新型冠狀病毒，一人有發燒等癥狀，是新型冠狀病毒肺炎患者；兩例是無癥狀病原體攜帶者。

在206人中，有12人出現各種癥狀入院，2人拒絕接受檢查的人回家。192人到千葉縣的一家酒店，接受觀察。

厚生勞動省28日公布了第六例感染了新型冠狀病毒肺炎的病例，他是60多歲的巴士男性司機，他在1月8～11日和12～16日2次運載從武漢隨團來日旅遊客人。29日，厚生省還公布了在此司機駕駛的觀光巴士中擔任導遊的女性也感染新型冠狀病毒肺炎的報告，目前在日本的感染者已達11人。

日本政府30日通過內閣會議，決定設置以首相安倍晉三為本部長的新型冠狀病毒肺炎對策本部，並在官邸召開首次會議。