日本新型肺炎增至17例 禁止湖北人入境

到1月31日為止，在日本發現的新型冠狀病毒感染者已經增加到17例，在中國大陸以外的國家和地區據首位。

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30日當天，日本厚生勞動省宣布，日本新染新型冠狀病毒感染者新增6人,除29日乘坐日方撤僑包機返回日本的3名日本人外，同時在東京都、三重縣和京都府還分別發現三名中國籍病患，東京都的是一名30多歲中國籍女導遊；該導遊居住在中國湖南省，曾於1月19日逗留武漢，20日帶領25人旅遊團來到日本。三重縣一名50多歲中國籍男子，被確診感染新型冠狀病毒。曾於2019年12月24日至2020年1月13日在武漢滯留。一名居住在京都市的20多歲中國籍女留學生，當天也被確診感染新型冠狀病毒。該中國女留學生曾於2020年1月16日至22日在武漢居住。

31日，日本確認家住千葉縣的一名中國人女導遊感染新型冠狀病毒，該女性在1月17日到22日為來自中國大連的旅遊客人導遊，日本有關方面還確認，在1月30日午前乘坐政府包機從武漢回國的第二批210名日本人中，有兩人為新型冠狀病毒無癥狀攜帶者。

日本政府1月31日召開第三次冠狀病毒感染肺炎對策本部會議，首相安倍晉三表示，由於“出現了無癥狀病毒陽性反應的人，更加提高實行邊境對策的必要性，從防止感染擴大的萬無一失的立場出發，對於申請入境日本前14天以內曾在包括中國武漢市在內的湖北省逗留的所有外國人及湖北省簽發的中國護照持有者，如果沒有特殊情況，將禁止入境。

日本法務大臣森雅子在31日召開記者會，表示此法令從2月1日零時開始執行。目前持有湖北省簽發的護照的中國人等將無法進入日本。