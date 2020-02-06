新型冠狀病毒：數千遊客被困亞洲豪華游輪

因發現患有新型冠狀病毒的患者，為避免向世界各地傳播，在亞洲的兩艘游輪被迫停靠港口，數千名旅客和船員正在隔離。

廣告 繼續瀏覽後續

在東京以南橫濱港停靠的鑽石公主號上，周四又有10人被確認對新型冠狀病毒檢測呈陽性，這使該船的患者數量翻了一番，達到20例。對於這艘豪華游輪上其他數千名乘客來說，令人興奮的旅遊轉變成無聊地在艙室內消磨時光，因為他們被隔離的時間可能長達14天。

1月在香港下船的一名男子被發現患有新型冠狀病毒後，醫生對船上的3,700多人中的273人進行了檢查。截至到周三，31人的檢查結果被關注，其中10例被確診。



目前船上大約一半的乘客是日本人。其他遊客包括俄羅斯人，澳大利亞人，英國人，菲律賓人。日本官方稱，報告的10起新病例包括日本人，美國人，加拿大人，新西蘭人和台灣人。

日本一位部級官員周四表示，隔離已經在周三啟動，最遲將持續到2月19日結束。

周一晚上在橫濱港拋錨的鑽石公主號（Diamond Princess）周四被允許到重新停靠碼頭，補充給養，讓新病患下船就醫。

為避免交接傳染，當局加強了預防措施，醫護人士接收了穿着全身防護服、帶着口罩和防護帽的患者。病患下船的舷梯被蒙上了白色帆布，法新社指出，這顯然是為了保護患者的匿名。除了鑽石公主號上的20例新型冠狀病毒，日本還記錄另外25例，其中絕大多數的患者和去過武漢的人有過接觸。

此外，停靠在香港的 “世界之夢”游輪上，也有約3,600名遊客和船員面臨隔離檢疫，曾乘坐這艘游輪的三人經過新冠病毒檢測呈陽性。該船在被台灣拒絕停靠後返回香港。香港衛生官員警告說，在所有檢測完成之前，不允許乘客下船。 首先檢測船員，然後從今天起檢測乘客。