武漢肺炎肆虐 東京奧運會傳存疑 國際奧委會與日本斬釘截鐵說如期開

2020東京奧運籌備委員會今天宣告奧運賽事將「按計畫舉行」，並且抨擊和2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎病毒）有關的假消息引發恐慌。日本政府今天說，沒有與國際奧委會談及任何相關武漢肺炎對東京奧運會影響話題。

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據法新社今天報道說，抨擊武漢肺炎謠言，東京奧運籌委會：賽事如期舉行。2020東京奧運籌備委員會今天宣告奧運賽事將「按計畫舉行」，並且抨擊和2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎病毒）有關的假消息引發恐慌。

據2020東京奧運籌備委員會秘書長武藤敏郎（Toshiro Muto）透露，主辦單位已設立防疫對策總部，以對抗快速散播的新型冠狀病毒。主辦單位承諾賽事不會受到干擾。武藤敏郎在審查殘障奧運計畫後告訴記者：「奧運將按計畫舉行。保持客觀和冷靜相當重要。我們不想讓大眾驚慌。感染仍然有限，依據當前情況，舉行奧運沒有問題。」

據國際帕拉林匹克委員會（IPC）發言人史彭斯（Craig Spence）抱怨，危言聳聽造成了「訊息傳染病」（info-demic），恐使大眾在奧運會和殘奧會準備階段看法產生偏差。史彭斯表示：「恐懼的散播比病毒還快。重要的是，我們要消除這種恐懼。中國大陸境外病例總共只有191起，所以讓我們以正確角度看待此事。」史彭斯還說：「如果你將（武漢肺炎）傳染率與普通流行性感冒做比較，數量仍是相對較小。」

據他指出：「世界衛生組織（WHO）未宣布這已構成大流行。我們在里約奧運曾處理過茲卡病毒，我們在這些事情上要仰賴專家。」

史彭斯表示：「我們將遵從世衛的建議。每個籌辦委員會都在研究對策，我們在東京已採取過去奧運會和殘奧會採取過的措施。這是標準做法，一切照常。」

據共同社今天報道，日本首相安倍晉三在6日的眾院全體會議上表示，圍繞新型冠狀病毒感染的肺炎，東京奧運會和殘奧會組委會與國際奧委會（IOC）之間未就東京可否舉辦展開任何磋商和討論。