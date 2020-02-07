游輪肺炎感染者達61人 日本感染者達86人

根據日本厚生勞動省通報，截至2020年2月7日，曾在橫濱港靠岸的游輪鑽石公主號中，又發現了41人感染新型冠狀病毒，在該船上感染的人升達61人，感染率高達24%。

厚生勞動省7日上宣布，曾在橫濱港靠岸的游輪鑽石公主號中，又發現了41人感染新型冠狀病毒。這樣，在日本國內所確認的感染者達到86人，而在該船上感染的人就達61人，感染率高達24%。

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2月5日，日本厚生勞動省宣布首批檢疫結果，31人中有10人被確認呈現新型冠狀病毒陽性反應；2月6日，厚生勞動省宣布第二批檢疫結果，接受檢疫的71中又有10人呈陽性，這次公布的是第三批感染者，這61人加上其他在日本國內發現的感染新型冠狀病毒肺炎患者和無癥狀病原體攜帶者，日本國內發現的感染者已達86人。

在新感染的41人中，21名日本人、8名美國人、5名澳大利亞人、5名加拿大人、1名阿根廷人、1名英國人。

日本檢疫方面對於該船乘客和船員約3700人的中健康狀態不良、及與感染者接觸·濃密的273人進行了新型冠狀病毒的檢疫。

按年齡段分：20至49歲3人、50至59歲3人、60至69歲8人、70至79歲21人、80至89歲6人。

6日晚。日本在首相官邸召開了全體閣僚出席的第6次新型冠狀病毒感染症對策總部會議，對於從香港出發的、預定停靠日本港口的游輪“威士特丹”號，決定禁止其在日本港口靠岸，其中外國人禁止進入日本。

該船共有乘客1455人，船員802人，其中4名乘客和1名船員是日本人，原計畫8日進入那霸港。

另據報道，日本從中國武漢迎接日本人和中國籍的日本人配偶、孩子們的第4航班包機7日上午10點10分左右到達羽田機場，其中包括日本人119人，中國籍人士77人，台灣人2人，其中有6歲以下的兒童51人，60歲以上的老年人9人的。有4人有發燒、咳嗽等癥狀。