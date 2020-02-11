朝鮮前外交高官宣布參選韓國國會議員

朝鮮前駐英國公使太永浩今天2月11日在首爾宣布競選下屆韓國國會議員。太永浩到韓國後，加入最大在野黨，除了揭批平壤政權之外，也抨擊文在寅的對朝接觸政策。他表示，如果自己當選，可以向朝鮮居民展示韓國自由之存在，有助於推動半島統一。

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法新社指出，今天宣布參選韓國國會議員的太永浩（Thae Yong Ho），是最傑出的朝鮮逃北者之一。2016年8月，這位朝鮮駐英國使館二號人物偕家眷逃到韓國，成為全球媒體的頭條大新聞。

太永浩在韓國參加了最大在野黨自由韓國黨。他不斷譴責平壤政權，批評韓國中左翼總統文在寅的對朝接觸政策。太永浩表示，他堅信如果自己當選韓國國會議員，將會鼓勵朝鮮人背離平壤政權。

據韓聯社消息，太永浩今天在國會舉行記者會，宣布他將以韓國最大在野黨“自由韓國黨”候選人的身份，在首爾選區參加4月15日舉行的第21屆韓國國會議員選舉。

太永浩表示，他若當選韓國國會議員，將給朝鮮的精英和外交官，以及嚮往自由的朝鮮居民帶去希望。太永浩說，他比任何人都了解朝鮮的體制和政權，他可以通過這些經驗和專業性，努力讓韓國政府立足於“自由民主”的秩序，推進可行的、引發國民共鳴的半島統一政策。他承諾，將通過國會活動，為建設“統一大韓民國”獻身奮鬥。

太永浩4月15日當選國會議員的可能性很大。據中央社報道，韓媒引述自由韓國黨高層說，會推薦太永浩在富裕的首爾江南區參選，那裡是該黨的票倉。