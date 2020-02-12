歐洲議會批准歐盟越南自貿協議

歐盟越南自由貿易協議周三獲得歐洲議會表決通過。表決結果： 401票支持 ̖ 192票反對和40票棄權。

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總部位於法國斯特拉斯堡的歐洲議會按原定計畫今天2020年2月12日周三表決布魯塞爾與河內之間有關歐盟與越南自由貿易和保護投資協議。

這一經過雙方歷時8年之久談判所達成的貿易協議，於去年2019年簽字後，在正式進入實施之前，必須首先得到歐洲議會的通過。對此，歐洲議會在今天的表決前出現了支持與反對兩個對立的陣營。

反對這一協議的歐洲左翼和綠黨曾在本周一嘗試通過議事程序，延後今天的表決，但最終被歐洲議員們以231票反對，121票支持，12票棄權的結果否決。

據本台法廣RFI法語特派記者Juliette發自現場的報導，支持這一協議的歐洲議員們認為，這一協議將為進入越南這一有着近一億消費者的市場帶來巨大的商機。就此，一名盧森堡籍歐洲議員在接受本台法語特派記者採訪時說：“目前，越南實施的進口關稅在20%至30%之間，這造成我們歐洲的商品缺乏競爭力，面對來自世界其它競爭者。”

反對方指出， 河內計畫未來才允許自由工會，此外，越南還存在破壞森林 ̖ 囤積土地等與歐盟生態立場背道而馳的做法，布魯塞爾還對越南的非法捕魚問題發出過黃牌。針對以上批評，接受本台法語特派記者採訪了這名盧森堡籍歐洲議員認為，自由貿易協議將為越南帶來進步。他透露，歐盟與越南之間的自由貿易協議有相關條款。