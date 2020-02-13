中國之外“首封”：越南封村隔離萬人防疫情

越南目前累計發現16起新冠狀病毒肺炎確診病例，其中11例來自北部永福省。周三在該省再次發現一起新確診病例之後，官方宣布封鎖隔離該省的山雷村，為期20天共涉及一萬居民。這是中國境外地區首度實施大規模隔離措施。

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據法新社報道，山雷村位於越南首都河內西北30公里。越南衛生部周四表示，對山雷村的隔離為期20天，該村最新發現一起新型冠狀病毒感染，使該村感染人數增加至6人。報道指，此前山雷村一名曾前往武漢培訓的女性首先被發現感染，氣候她的家人和鄰居、包括一個三個月大的嬰兒也相繼被發現感染上新冠病毒。



法新社記者在當地看到，封鎖令涉及山雷村的六個農業村落，當局在封鎖區設立了監控檢查站，禁止人員和車輛通行。監測人員身穿防護服向個別被允許進出的車輛噴灑消毒劑。同時官方也要求居民避免集會和參加體育比賽。

為阻止病毒傳播，中國已對武漢等多城採取封城，涉及近6000萬人，但越南是中國境外首個採取這一集中隔離措施的國家。



有當地村民向法新社記者表示，他們已有足夠的貯藏，暫時不會有食物的短缺緊張。



越南目前共發現16人確診感染新冠狀病毒。至12日，全國有97起從疫區返回、出現疑似病例被隔離治療與檢驗中，另有602人因與疑似病例接觸而被隔離觀察。



報道預期近期將有數百越南僑民返國，當局在河內及多個中部城市的醫院設立了隔離區或收容中心。當局禁止所有往返中國航班，鐵路停運。此外，河內已在兩周前就宣布暫停了對中國公民及曾經前往中國的外國人發放赴越南旅遊簽證。