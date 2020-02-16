美國駐巴格達大使館星期天凌晨遭火箭彈襲擊

據法新社報道，美國駐伊拉克首都巴格達的大使館星期天凌晨遭多枚火箭彈襲擊。伊拉克軍方的消息說，有三枚火箭彈擊中了美國大使館所在地區。這是四個月以來美國在伊拉克的設施第19次遭到襲擊。近來美國駐伊拉克的大使館多次遭到火箭攻擊，但沒有任何人聲稱是他們乾的。美國方面認為是伊朗支持的伊拉克軍事派系發動的。

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伊拉克軍方發表的公報稱，此次的火箭彈襲擊沒有造成任何人員傷亡。有報道說，現場附近聽到多次巨大爆炸聲，隨後升起滾滾濃煙，飛機在上空盤旋。《華盛頓郵報》駐巴格達記者穆斯塔法•薩利姆在推特上寫道：“美國駐巴格達大使館所在的巴格達綠區方向傳來至少四聲爆炸聲。警報響起，飛機在該地區上空飛行。”

美聯社的消息說，一名美軍官員透露，2月16日凌晨，數枚小型火箭彈襲擊了駐守在巴格達綠區的美軍聯合基地，沒有造成人員傷亡，只是造成輕微損失。英國衛報報道，多枚火箭彈襲擊了美國駐伊拉克大使館附近。美國消息人士和附近的一名西方外交官說，襲擊使警笛響徹整個使館大院。還有報道指出，襲擊事件發生後，駐守在巴格達綠區的美軍及伊拉克安全部隊立即向大使館集結，並將多條主要的道路封鎖。

