鑽石公主號再有99人確診 日政府承認預防措施或未達效果

自東京方面消息，日本確診新冠肺炎病例截至2月17日已超過500例，其中大部分為“鑽石公主”號郵輪上的乘客。日本厚生勞動省當天宣布，在該郵輪新一批接受檢測的504人中，有99人被確診感染新冠病毒，包括85名乘客及14名船員，船上目前已知累積病例增至454宗，其中19人病情嚴重。

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日本厚生勞動省介紹稱，至此，這艘共載有3711人的郵輪上有1723人接受了檢測，確診感染者總數已達454人。在已接受檢測人群中，確診比例約為26%。目前，船上還有近2千人等待後續檢測。而新增確診的99人從年齡段來看在20到80多歲之間，包括43名日本人。另據中國駐日本大使館消息顯示，郵輪上共有兩岸三地乘客300餘人，包括大陸居民22人，香港居民260人，澳門居民5人，台灣居民24人。日本放送協會（NHK）的報道則指出，99例新增確診病例中，其中有70人沒有癥狀。至此，船上確診感染總人數已經突破總人數的10%。

對於在隔離過程中“鑽石公主號”郵輪上疫情嚴重的現狀，厚生勞動省承認，郵輪上的預防措施可能無法完全發揮作用，需要分析病毒繼續傳播的原因，又稱繼續為乘客及船員做病毒檢測，呈陰性的人可以在星期三起落船。屆時，郵輪船員和乘客將結束隔離觀察期，除未感染者將被允許下船外，感染者會被送入相應醫院接受治療。此前，曾搭載過一名感染新冠肺炎患者的“鑽石公主號”2月3日晚間返回日本橫濱港後，在碼頭外被日方管理部門要求隔離，之後陸續傳出船上人員確診消息。

針對“鑽石公主號”上的疫情問題，美國、意大利、加拿大等國政府已派包機撤回郵輪上的國民。美國政府派出兩架包機，接載郵輪上大約300餘名美國公民回國，其中14人對病毒呈陽性反應，兩架包機先後返抵加州及得州的空軍基地。除確診乘客被送醫外，一道返回的其他乘客則要再隔離14天。此外，據澳大利亞廣播電台(ABC)報道，澳大利亞政府決定於19日包機幫助困在該郵輪上的數百名本國國民撤離回國。據悉，該郵輪上有200多名澳大利亞人。包機將在達爾文機場着陸，撤離的人們將先被送至達爾文附近的一個工人村進行14天隔離檢疫，然後才能回家。

此外，日本周一新增最少6宗病例，其中一人是曾經在郵輪上工作的厚生勞動省職員；神奈川縣一間醫院的女護士亦染病，她早前照顧過在死後確診的女病人。到目前為止，日本新冠病毒感染者總數達到519人。因應疫情擴大，原定星期日慶祝日皇德仁壽辰的公眾活動取消，下月舉行的東京馬拉松，亦只會容許專業選手參加。日本宮內廳對此發表聲明表示，因應現時的情況，決定取消原定安排民眾周日到皇宮宮殿的慶賀活動，是自1996年以來的首次。當年因應發生日本駐秘魯大使館人質事件，時任日皇明仁決定取消壽辰慶祝活動。