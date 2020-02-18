美國部署韓國薩德說看護自家導彈但實際仍針對中俄

隨着美國前任和現任高官接連提到薩德的升級（改進）計畫,駐韓美軍的薩德運用預計將發生相當大的變化。美國政府及軍方相關人士強調稱，該計畫是針對朝鮮核武器和導彈威脅加速化的對策。也有專家認為,這是針對中俄的多目的部署。美國軍方指，薩德新戰略是平澤基地的防禦和運用愛國者導彈。

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據朝鮮日報報道說，美國薩德新戰略是平澤基地的防禦和運用愛國者導彈。美國導彈防禦局局長10日曾說：“如果發射台能與炮台分離,會給韓半島帶來很多靈活性。”美國導彈防禦局（MDA）也在明年的預算中,為改進7個薩德炮台及訓練裝備,編製了10億美元的預算。不僅是美國本土,部署在慶尚北道星州、關島的薩德炮台都屬於升級對象。

報道稱，薩德的升級將按照《駐韓美軍聯合緊急作戰要求》（JEON），計畫分三個階段進行。第一階段是薩德發射架的遠程操縱。目前,薩德發射架和炮台（雷達、交戰控制所等）通過有線進行連接,很難相距500米以上。第二階段是利用薩德雷達遠程發射愛國者導彈。目前,薩德導彈和愛國者導彈分別由薩德雷達和愛國者雷達引導。最後第三個階段是通過薩德雷達綜合運用薩德導彈和愛國者導彈。只要薩德升級的第一階段得以實現,針對朝鮮中程導彈的對韓國首都圈、平澤、烏山美軍基地等地的防禦能力將會大幅提高。

該報道說，面對朝鮮去年集中試射的伊斯坎德爾等新型固體燃料短程導彈以及世界最大的超大型火箭炮，薩德升級將提高韓國的生存能力。

據專家指出,薩德升級也可能是針對中俄加強導彈防禦系統（MD）的戰略。據悉,美國考慮了薩德的追加部署方案,因此只要通過升級,就能獲得實際增加薩德部署的效果。韓東大學教授樸元坤說：“美國的薩德三階段升級計畫，最終可能成為構建集韓日導彈防禦系統為一體的美國東北亞MD體系的一環。”