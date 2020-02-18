鑽石公主號乘客19日起下船
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日本日本厚生勞動大臣加藤勝信18日在內閣會議後的記者會上表示，停泊在橫濱港、發生新型冠狀病毒集體感染的乘客中病毒反應為陰性者，預計將從19日起可以下船。到21日為止，乘客下船完畢，目前對所有乘客的檢測樣本採集已經結束。
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目前檢查呈陽性的感染者已經下船送至醫院，今後將繼續對下船的全體人員進行精密的聚合酶鏈反應（PCR）檢查。在橫濱港靠岸當時，有乘客和船員約3711人乘船，從2月3日開始，對於這3711人中的健康狀態不良及與感染者有過密切接觸的乘客和船員1723名進行新型冠狀病毒檢查，目前已發現感染者達454人，他們已經被送入醫院。另外，其中的高齡者和原來就有病的一部分乘客也已經下船。
下船以後，對其中確認為陰性且未與檢查為陽性的人同住一個房間的的人，將允許他們回到日常生活中去，檢查呈現陽性的人將送入醫院，與呈現陽性同住一個房間的人可能延後下船進行進一步檢查。
加藤大臣還表示：繼美國之後，澳大利亞、加拿大19日以前派遣包機，接本國人士歸國，此外，意大利、韓國、香港等也表示將派遣飛機接回本國或本地區的人士。
另據報道，從“鑽石公主”號游輪撤離的美國乘客等搭乘美國政府兩架包機於17日早晨7時左右從羽田機場出發，共328人。美國國務院稱，他們下船後新查明14人感染，但允許其搭乘包機，並在機艙內採取隔離措施。