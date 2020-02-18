鑽石公主號乘客19日起下船

一些國家開始採取措施撤離因新冠狀病毒疫情被隔離在鑽石公主號游輪上的本國遊客。攝於2020年2月11日

日本日本厚生勞動大臣加藤勝信18日在內閣會議後的記者會上表示，停泊在橫濱港、發生新型冠狀病毒集體感染的乘客中病毒反應為陰性者，預計將從19日起可以下船。到21日為止，乘客下船完畢，目前對所有乘客的檢測樣本採集已經結束。

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目前檢查呈陽性的感染者已經下船送至醫院，今後將繼續對下船的全體人員進行精密的聚合酶鏈反應（PCR）檢查。在橫濱港靠岸當時，有乘客和船員約3711人乘船，從2月3日開始，對於這3711人中的健康狀態不良及與感染者有過密切接觸的乘客和船員1723名進行新型冠狀病毒檢查，目前已發現感染者達454人，他們已經被送入醫院。另外，其中的高齡者和原來就有病的一部分乘客也已經下船。

下船以後，對其中確認為陰性且未與檢查為陽性的人同住一個房間的的人，將允許他們回到日常生活中去，檢查呈現陽性的人將送入醫院，與呈現陽性同住一個房間的人可能延後下船進行進一步檢查。

加藤大臣還表示：繼美國之後，澳大利亞、加拿大19日以前派遣包機，接本國人士歸國，此外，意大利、韓國、香港等也表示將派遣飛機接回本國或本地區的人士。

另據報道，從“鑽石公主”號游輪撤離的美國乘客等搭乘美國政府兩架包機於17日早晨7時左右從羽田機場出發，共328人。美國國務院稱，他們下船後新查明14人感染，但允許其搭乘包機，並在機艙內採取隔離措施。