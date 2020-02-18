韓國外長：距談妥韓美防衛費分攤問題還為時尚早

自首爾方面消息，韓國外交部長康京和周二表示，距談妥韓美防衛費分擔問題，並在月內與美方達成妥協目前還為時尚早。

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據韓聯社報道，康京和當天在韓國國會外交統一委員會全體會議上，被議員詢問韓美防衛費分擔談判是否在大框架層次達成協議時，作出如上回答。康京和指出，應儘早與美方進行第7輪談判，可據談判結果判斷能否談妥。她說，韓美兩國有望本周啟動簽訂防衛費分擔協定所需的第7輪談判。

據悉，此前兩國代表已就防衛費分攤問題進行過6次談判。今年1月14日和15日，雙方代表在華盛頓舉行第6輪防衛費談判，但兩國仍未在會議上達成一致。美國總統特朗普此前曾多次表示，韓國應承擔更多駐韓美軍的費用。據韓媒報道，美國主張韓方今年承擔近50億美元的防衛費分擔額，且要支付駐韓美軍家屬安置等費用。鑒於美韓兩國間多次交涉無果，駐韓美軍司令部曾於1月29日表示，因韓美防衛費分擔談判懸而未決，近日通報為美軍服務的韓籍僱員有可能從4月1日起無薪休假。

最新消息指，康京和則透露美方此前曾對駐軍費索要數額進行一次調整，她樂觀預計今後也有可能調整。有媒體報道顯示，幾經交涉後美方的開價由50億美元下調為40億美元，但康京和證實美方調價尚屬首次。此外，她在回答議員質詢時還介紹，韓方正向中國如約援助物資，只有中方提出請求，韓方才能派出醫護人員，如有請求韓方將積極考慮。

另據了解，韓國國防部長鄭景鬥將於當地時間24日在華盛頓與美國國防部長埃斯珀舉行會談。報道指，預計韓美防長將在會上就近期韓半島安全局勢進行評估，並就韓美聯合軍演、美向韓移交戰時作戰指揮權、分擔駐韓美軍防衛費等雙方共同關心的問題交換意見。韓美預計將可能於3月初實施的聯合演習規模調整至與去年相同的水平。

韓聯社的報道稱，韓國國防部相關人士當天表示，雙方將在會上全面討論防衛費分擔問題等主要國防事務，還將探討《韓日軍事情報保護協定》、“薩德”性能改進和環境影響評價以及新冠病毒（COVID-19）疫情等問題。會談結束後，韓美防長將舉行聯合記者招待會。這也將是鄭景鬥自埃斯珀就任防長以來首次訪問美國。埃斯珀則曾於去年6月和11月對韓國進行過訪問。