“鑽石公主”郵輪兩名感染者死亡

日本政府相關人士稱：“鑽石公主”號郵輪兩名因感染新型冠狀病毒肺炎在日本住院的感染者，在日本住院期間死亡，他們分別是87歲男性和84歲女性，他們都是日本人。這是日本方面首次宣布“鑽石公主”號郵輪上有患者死亡。

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日本從2月3日開始對“鑽石公主”號郵輪上的乘客和船員進行新型冠狀病毒肺炎檢查，到19日為止，已發現621名感染者，其中有29名重症患者，15名為日本人，年齡在40歲到80歲左右。

去世的兩人也都有基礎疾病，因為在船上確診感染肺炎，分別在本月11日及12日下船，被送往醫療機構住院接受治療。

神奈川縣知事黑田祐治在20日的記者會上表示：死亡的男性為住在神奈川縣的男性，他對自己管轄的縣內的縣民逝世表示哀悼和非常遺憾。

而日本厚生勞動大臣加藤勝信18日在內閣會議後的記者會上表示，停泊在橫濱港、發生新型冠狀病毒集體感染的乘客中病毒反應為陰性者，預計將從19日起可以下船，到21日為止，目前下船已經開始，19日20日兩日，約有900多人下船。

他們被允許回到日常生活中去，19日下船的乘客乘坐包租巴士向各個車站移動，有的乘新幹線返回家鄉。

政府呼籲他們盡量少出門，並向他們發布健康卡，有的地方自治體則要求他們自我隔離兩周。



