穿山甲走私猖獗  20年近90萬隻受害

在過去20年中，近90萬隻瀕危動物穿山甲在全球範圍被非法販運。一家監視非法動物販運活動的非政府組織（Traffic）周四做出這個評估。穿山甲被追蹤武漢新冠病毒來源的中國研究人員懷疑是將新冠病毒傳給人類的中間宿主。

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據法新社今天21日發自吉隆坡的報道，保護瀕危野生動物的非政府組織Traffic的東南亞地區負責人克里斯娜薩米（Kanitha Krishnasamy）表示，每天都能看到非法走私的野生動物被扣，而且數量驚人。



僅在2017-2019年間，馬來西亞，新加坡和越南海關扣下的穿山甲鱗片就有96000公斤。該組織通過被查扣的穿山甲鱗片數量判斷，從2000年到2019年間，非法販運到穿山甲的數量大約有895000隻。



穿山甲是全球非法販運量最大的小型哺乳動物。它的鱗片在亞洲傳統醫藥中廣泛使用。但其藥用價值並沒有被證實。穿山甲受到非法捕獵還因為它的肉被貪吃的人所喜愛。



食蟻獸穿山甲是生性害羞的夜行性動物，在遇到兇猛動物進攻時，會捲縮成一團護衛自己。然而穿山甲無法抵禦人類的捕殺。不但長期以來亞洲和東南亞大量濫殺穿山甲，現在在非洲，穿山甲也面臨越來越猖獗的盜獵。



《國際瀕危物種貿易公約》從2016年開始將嚴格禁止穿山甲交易。儘管如此，販運穿山甲的活動繼續猖獗，非政府組織呼籲對販運者採取更嚴厲的制裁措施，以關閉允許野生動和植物在線交易的市場和平台。



調查新冠病毒（COVID-19）病源的中國研究團隊表示，穿山甲可能是將病毒傳給人類的中間宿主。但其他科學家呼籲在沒有最終確認之前，謹慎下結論。



去年底發源於武漢的新冠病毒向外擴散，已造成2200多人死亡，還有超過7萬5000起確診感染病例。



保護野生動物非政府組織Traffic補充說，近年來，在東南亞也緝獲了大約225,000公斤的非洲象牙，100,000隻豬鼻海龜和45,000隻鳥類。