若未來一周暴力襲擊減少 美國或與塔利班簽約撤軍

美國國務卿蓬佩奧21日發表公報，倘若未來一周暴力襲擊行動減少，美國將與塔利班在2月29日簽署協議，以美軍撤離阿富汗，換取塔利班民兵做出安全承諾。塔利班民兵也在一份公報中證實了這一消息。北約組織立即發表聲明，歡迎談判取得的這項進展。

廣告 繼續瀏覽後續

塔利班停止暴力襲擊一周是美國提出的先決條件。

根據美國國務卿蓬佩奧在公報中的表述，倘若自22日起的未來一周，阿富汗境內暴力襲擊事件減少，美國與塔利班民兵的談判將可以繼續推進，並在2月29日簽署協議。倘若如此，長達18年的阿富汗戰爭有望告一段落。根據協議，美軍將撤離阿富汗，塔利班則要承諾保證停止暴力襲擊。

塔利班民兵同一天也發表公報，確認雙方經過長時間的談判，將在29日簽署協議。在此之前，雙方將創造相應的安全環境。

阿富汗政府的國家安全委員會負責人向法新社表示，他希望未來一周暴力襲擊減少可以走向停火，並最終讓阿富汗走向持久和平。

消息傳出後，北約組織立即發表公報，表示歡迎；俄羅斯政府也認為這是阿富汗和平的一項重要事件。

多名塔利班消息人士向法新社確認，倘若暴力襲擊事件確實減少，１萬兩千到１萬三千美軍將陸續撤離阿富汗。

坎大哈一名塔利班軍官告訴法新社，他們已接到指示，要求他們為減少暴力襲擊行動做好準備。

２００１年９－１１恐怖襲擊事件之後，以美國為首的國際聯軍對阿富汗採取軍事行動，塔利班政權垮台。但此後，塔利班民兵不斷在各地發動暴力襲擊。多年來，至少２４００美軍士兵在阿富汗喪生。