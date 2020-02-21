韓國出現第2例新冠肺炎死亡病例 新增確診100人 總數升至204人

韓國2月21日出現第二例新冠病毒肺炎死亡病例。今天新增100個確診病例，韓國確診總數升至204人。今天的新增病例集中的大邱市。該市市長呼籲市民盡量不要出門。

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韓國今天出現第二例新冠病毒死亡病例。據韓聯社報道，該病例為54歲女性，此前住在慶尚北道清道郡大南醫院的精神病院，在被轉入普通病房當天確診感染病毒，並被救護車送往釜山大學醫院。該患者在轉院後的下午5時左右，在治療過程中身亡。



大南醫院於本月19日最初出現2名確診病例。首個死亡病例在該醫院住院20多年，於2月19日凌晨因肺炎加重而身亡。該病例是在死後被確診感染新冠病毒的。



此外，韓國衛生當局今天上午宣布新增52個確診病例，然後在下午又補充追加48個確診病例，加起來，今天一共新增100個新冠確診病例。韓國中央“防疫對策本部” 21日通報，截至下午4點，韓國當天新增100例感染新冠病毒確診病例，累計增至204例。

法新社說，韓國今天的新增病例大部分與一個基督教會支派有關。韓聯社說，由於今天新增的病例多數與新天地教會在大邱市的分會有關。大邱市長權泳臻（Kwon Young-jin）呼籲該市居民：“從今天起，請盡量避免離開住家。”