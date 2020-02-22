日本發現感染者735人 外國乘客回國後陸續發現新感染者

停靠在橫濱港，發生新型冠狀病毒集體感染的鑽石公主號郵輪上的乘客們，從2月19日開始下船，到21日下船結束，共有970人下船。下船後乘坐各國各地區政府安排的飛機離境的外籍乘客及船員到21號為止有759人，他們回國後陸續發現了新的感染者，而到22日為止，日本已經發現了735名感染者。

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“鑽石公主”號游輪撤離的美國乘客等搭乘美國政府兩架包機於17日早晨從羽田機場出發，共328人。美國國務院稱，他們下船後新查明14人感染，而美國疾病控制與預防中心（CDC）最近宣布，回國中的人員中感染者已達18人。

澳大利亞的鑽石公主號上的乘客在歸國後，確認有6人感染，以色列在日本有一人檢驗為陰性，但是回國後發現已經感染新型冠狀病毒。

從美國17日接回鑽石公主號上的美國國民後，韓國、澳大利亞、香港、以色列、新西蘭、加拿大也陸續實施。英國、意大利及台灣也正在與日本協調日程，印度尼西亞和菲律賓也有意接回本國民回國。

目前，印度尼西亞已經開始拒絕一些日本人入境，一名發燒的日本人在印度尼西亞機場言稱自己曾接觸過冠狀病毒感染者，被拒絕入境。

現在，有9個國家呼籲自國國民避免前往日本，他們分別是韓國、泰國、不丹、密克羅尼西亞聯邦、湯加、薩摩亞、基里巴斯、所羅門群島、以色列，而美國則呼籲到日本和香港的人“要注意防止感染。”

到22日為止，在日本發現的新型冠狀病毒感染者已達735人，其中鑽石公主號上的感染者為634人，據到21日日本時間12點為止的日本厚生省的資料：在日本國內共發現感染者93人，而據22日的日本複數媒體報道，日本北海道有發現8人感染。

