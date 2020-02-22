日本考慮用抗流感藥對付新冠病毒

日本衛生當局正在考慮用抗流感藥物治療新冠病毒肺炎。這種藥物已在日本生產，目前有儲備。藥理作用是阻斷核糖核酸複製，抑制病毒繁殖。

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據共同社消息，日本厚生勞動相加藤勝信今天2月22日透露，正在探討使用抗流感藥物Avigan（通用名法匹拉韋）治療新冠病毒感染者。他稱，有關新冠病毒的對策和應對方針的彙總，最早將於2月25日公布。



日本厚生勞動相加藤表示，“從海外傳來消息，此前用於抗流感等藥物中有些或許可用。將儘力而為。阿威甘Avigan是由富士膠片旗下的製藥公司研製，在日本國內生產並有儲備。



該藥可阻止新冠病毒的核糖核酸複製，抑制其繁殖，也被寄希望於治療埃博拉和蜱蟲傳播的病毒感染。



不過，該消息說，這種抗流感藥被指在動物身上使用可能造成胎兒畸形。因此孕婦或可能懷孕的女性不能使用。



算上鑽石公主號油輪的感染人數，日本是中國以外疫情最嚴重的國家。據法廣東京特約記者楚良一報道，到2月22日為止，在日本確診的新型冠狀病毒感染者已達735人，其中鑽石公主號上的感染者為634人。據日本厚生省截至21日12點為止的資料：在日本國內共發現感染者93人，另據日本複數媒體22日消息，北海道又發現8人感染。