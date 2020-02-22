韓國疫情吃緊:1天新增229例 累計433例 其中兩死

韓國新冠疫情益發吃緊：韓國中央防疫對策本部今天2月22日分兩次宣布新增確診新冠病例229人，累計確診433人，其中兩人死亡。目前韓國兩大感染源頭是一個教會和一家醫院。

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據韓聯社報道，韓國今天共確診229個新冠病毒感染病例（上午確診142例，下午確診87例），其中約100人與新天地大邱教會有關。目前與該教會有關的累計確診感染人數已經達到169例。



此外，韓國新冠疫情第二大感染源頭是淸道大南醫院。與該院醫院集體感染事件有關的病例，已增至108例。



韓國有近兩萬人接受了新冠病毒測驗，防疫機構公布的累計測驗人數為19275人，其中13794人的檢測結果呈陰性，其餘5481人的結果還未出爐。



韓聯社介紹，韓國中央防疫對策本部每天上午10點和下午5點分別公布截至當天上午9點和下午4點的新冠疫情信息。



韓國新冠病毒疫情擴散勢頭引發國際關注。但韓國衛生防疫當局沒有提升預警級別，而是決定繼續維持第二高的“警惕”級別。該國官員解釋稱，只有在全國範圍出現社區傳播現象時，才會將預警級別提升到最高的“嚴重”級別，而目前韓國疫情集中發生在特定地區、特定團體及設施。