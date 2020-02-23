韓國疫情預警最高級  籲上萬中國留學生休學

韓國今天2月23日新冠確診病例升至602例，死亡升至6人。韓國總統文在寅宣布把預警升至最高級，以便落實更嚴厲的防禦措施。韓國教育部建議未返回韓國的上萬中國留學生休學一學期。

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韓聯社消息，文在寅今天在首爾主持召開新冠病毒（COVID-19）疫情對策會議。他在這次會議上表示，根據傳染病專家的意見和建議，政府決定把新冠疫情預警，上調至最高級別“嚴重”，並強化應對措施。



在發布最高級“嚴重”預警之後，政府可採取最高級別的應對措施，包括下令學校關閉、禁止集體活動等。這是韓國政府繼2009年甲型（H1N1）流感後，時隔11年再次發布最高級別的傳染病預警。



此外，韓國教育部今天23日在記者會上發消息稱，在韓國高校就讀的7萬餘名中國留學生當中，有3.8萬多人尚未入境，預計其中的1.9萬人在未來兩周入境。



韓國教育部建議尚未購買赴韓機票的中國留學生本學期休學，並承諾向本學期休學的留學生放寬學分限制，並通過集中修學制等措施，最大限度地降低休學帶來的不利影響。



韓國教育部還計畫鼓勵各高校簽署互認學分協議，方便中國學生在華期間網上選修其他學校的課程，不耽誤學分。