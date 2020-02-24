新冠肺炎 韓國驚淪第二個"武漢"

韓國今天通報161例2019新型冠狀病毒新增病例，全國確診病例達763人，成為中國以外疫情最嚴重的國家。在韓國國內成箭靶的新天地教會跳出來喊冤。至此韓國人已將疫情嚴重的大邱視為"武漢"第二。韓國輿論對當局防疫政策抱有不滿。

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據法新社今天報道說，韓國成中國以外最大新冠肺炎疫情地。南韓今天通報161例2019新型冠狀病毒新增病例，全國確診病例達763人，成為中國以外疫情最嚴重的國家。在南韓國內成箭靶的新天地教會跳出來喊冤。

南韓的疫情迅速蔓延，自從南部大城大邱的新天地教會出現群聚感染後，不到一周增加了700多例。

韓國中央防疫對策本部今天在聲明指出，包含今天新增的129例，大部分病例都與大邱的新天地教會有所連結。

已有約50萬南韓民眾在總統府青瓦台的網站連署請願，要求政府解散新天地教會；民眾將疫情失控歸咎於新天地教會「歪曲的教義」。

新天地教會昨天透過教會發言人宣讀影音聲明，為「造成民眾憂慮」道歉，但堅稱他們有配合衛生當局及早因應防疫。新天地教會反駁大眾對他們的批評，說疫情早已在中國以外爆發。該教會抱怨，「請大家注意到，新天地教會與教內成員才是2019冠狀病毒疫情的最大受害者。」