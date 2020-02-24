馬來西亞政局大地震 馬哈蒂爾突辭職

馬來西亞政局跌宕強震，首相馬哈蒂爾今天突然辭職。2018年選舉大勝上台的大馬政界不老翁馬哈蒂爾90多高齡披掛上陣，按約應於今年5月將權威交接給聯合選舉推他上台的前副首相安華，但日前馬哈蒂爾圖傳與其他反對黨重組聯合執政同盟，並指控安華的黨內有人背後反對。國際媒體稱呼馬哈蒂爾總理或首相併存。

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據路透社今天報道說，馬來西亞總理馬哈蒂爾向國王遞交辭呈。



馬來西亞總理馬哈蒂爾的辦公室周一稱，馬哈蒂爾已向國王遞交辭呈。

上周末，執政聯盟與反對派意外就組建新政府進行了會談，新政府將不包括馬哈蒂爾指定的繼任者安華(Anwar Ibrahim)。

馬哈蒂爾辦公室在一份聲明中表示，“此信已在下午1點送交國王殿下。”

目前尚不清楚馬哈蒂爾是否會在其他黨派支持下再次組建政府，但內政部長穆希丁(Muhyiddin Yassin)在Facebook上表示，馬哈蒂爾所屬政黨Bersatu同時也已經退出執政聯盟。穆希丁為該黨的總裁。

大馬政局動蕩，評論聚焦馬哈蒂爾辭職後動向以及辭職深層原因。據大馬新聞今天報道說，隨着公正黨前署理主席阿茲敏派系退黨，以及土著團結黨宣布退盟後，希盟政府分別丟掉11和26名國會議員的支持。

換言之，希盟政府將只剩下102個國席而原則上倒台。

今天下午，內政部長兼土著團結黨主席慕尤丁在面子書貼出文告，宣布土著團結黨退出希盟。

另一方面，阿茲敏和其派系議員，共11人宣布退出公正黨和希盟，同時將在國會組成一個獨立集團（blok bebas）。



該報道說，儘管如此，希盟對手組成新政府之路，尚不明朗化。

據《當今大馬》提出幾種假設，分析新政治聯盟可能掌握的勢力。例如，如果團結黨和阿茲敏派系，與巫伊兩黨組成新政治聯盟的話，此一陣營也只是獲得94個國席。這距離組織新政府所需要的112個多數議席，還有一小段距離。

今年5月接棒出任總理的安華，也是每天聚焦對象。但安華顯示冷靜應對。據當地消息說，新結盟組閣執政，安華認為，希盟巨頭會商良好。消息說安華滿意馬哈蒂爾"堅守改革"



希盟三黨領袖今早到雪州史里肯邦安會見首相馬哈蒂爾後，公正黨主席安華表示，會議情況“非常好”，而且很滿意馬哈蒂爾的立場。

不過，他不願進一步向媒體透露更多。