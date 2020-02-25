新冠肺炎擴憂 日經指數復市暴跌過千點

日本東京股市今天迎來三連休後的首個交易日，由於新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延導致全球經濟形勢惡化的憂慮升溫，日經指數暴跌。加之對日本政府應對措施的批評擴大，早盤時段跌幅一度超過1000點，下挫至約4個月來低位。除了隔夜美股大跌外，亞洲及歐洲股市下跌，全球股市呈現普跌的連鎖反應。經濟評論指訪日中國遊客減少導致內需企業業績的不穩定要素突出。

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據共同社今天報道說，日經指數早盤一度下挫逾千點，全球股市普跌。日經指數盤中跌幅達到2018年2月6日以來最大。開盤後湧現大量拋盤，幾乎全線下挫。作為被指能堅挺應對經濟不景氣與全球性危機的“安全資產”，美國國債與黃金加速受到追捧。

據消息，日經指數早盤報22686.61點，較上周五收盤價下跌700.13點，跌幅為2.99%。東證指數（TOPIX）也下跌45.41點至1628.59點，跌幅為2.71%。始於中國的新冠肺炎也在意大利、伊朗和韓國出現疫情擴大，越來越多的觀點認為這或將對全球實體經濟造成嚴重影響。鑒於日本國內感染人數增加，應對遲緩的安倍政府支持率下降，市場也擔心出現政策停滯風險。

報道稱，24日迎來新一周交易的紐約股市道瓊斯工業指數報收於27960.80點，較上周五下跌1031.61點，跌幅達3.6%。此外在美國總統選舉的民主黨候選提名之爭中，提出對高收入人群加強徵稅的左派人物桑德斯崛起也成為不安因素，道指創歷史第三大跌幅。歐洲股市方面，意大利下挫5.4%，德國與英國也大幅下跌。

日本經濟方面，去年10月消費稅增稅導致個人消費跌勢超乎社會與市場預期，投資者容易意識到經濟前景的不確定性。大型券商人士指出：“訪日中國遊客減少導致內需企業業績的不穩定要素突出。”